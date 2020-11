Overheid komt met extra beperkingen tegen spionage via telecom

De Nederlandse overheid heeft woensdag enkele nieuwe beveiligingsmaatregelen ingevoerd voor telecomproviders. De maatregelen bestaan onder andere uit richtlijnen voor leveranciers van apparatuur en software.

De richtlijnen zijn van toepassing op telecomproviders als KPN, T-Mobile en Vodafone. Ze volgen op een inschatting die de overheid in 2019 heeft uitgevoerd over het risico dat landen als China netwerkapparatuur in andere landen wil inzetten voor spionage, schrijft Reuters.

Gegevens drie maanden bewaren

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, geeft ook aan dat telecomproviders minstens drie maanden hun netwerkgegevens moeten bewaren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om te onderzoeken of en hoe aanvallen overgedragen worden.

De overheid vermeldt ook dat alleen mensen met background checks, toegang mogen krijgen tot de gegevens van de netwerken.

Huawei

Ondanks dat Huawei niet specifiek wordt genoemd in de maatregelen, hebben ze waarschijnlijk wel te maken met het vermoeden dat de Chinese overheid Huawei-apparatuur wil gebruiken om andere landen te bespioneren.

