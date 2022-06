Noname Security brengt versie 3.0 van zijn API Security Platform uit. Met de nieuwe versie zijn zogenoemde AppSec-specialisten in staat hun API’s makkelijker, sneller en flexibeler te beveiligen.

API-security wordt voor steeds meer bedrijven een belangrijk punt van aandacht. Vooral omdat het aantal API’s dat bedrijven gebruiken snel toeneemt. Met zijn API Security Platform zorgt Noname Security ervoor dat klanten de API’s in iedere omgeving, bedrijfssector en voor alle wet- en regelgeving kunnen beveiligen.

API Security Platform 3.0

Noname Security wil zijn platform altijd laten voorlopen op de ontwikkelingen bij hackers, dus is onlangs versie 3.0 van het API Security Platform gepresenteerd. De belangrijkste ontwikkeling is dat het platform nu meer inzicht geeft met lokale controlemogelijkheden. Het platform stelt klanten in staat beter problemen en patronen te signaleren in verschillende regio’s, zonder problemen rondom het dataverkeer en de complexiteit van de omgevingen.

Daarnaast brengt versie 3.0 een verbeterde architectuur van het platform en navigatiemogelijkheden voor real time inzichtelijkheid en het beheer van zowel actieve als slapende API’s. Ook kunnen klanten met behulp van het platform nu beantwoorden aan de diverse privacy wet- en regelgeving in alle mogelijke regio’s, waaronder PCI-DSS, PII, data residency en andere vereisten.

Ook maakt het Noname API Security Platform 3.0 het mogelijk alle acties direct via een API te laten verlopen. Hierdoor is het mogelijk alle security-opties direct in bestaande processen en workflows te integreren.

Overige functionaliteit

Verdere toegevoegde functionaliteit omvat onder meer rapid discovery, dekking voor meerdere omgevingen, een high-performance user interface, geautomatiseerde of aangepaste grouping op basis van applicatie, bedrijfsonderdeel, functionele capaciteiten of andere karakteristieke voor het optimaliseren van de efficiency.

Andere nieuwe functionaliteit van het platform van Noname Security bestaat uit automatisering door integratie met diverse ITSM-tools, standaard Syslog-export, een geoptimaliseerd AWS Load Balancer-log en meer zakelijke controlefunctionaliteit met flexibele op rollen gebaseerde toegang en inspectiemogelijkheden voor het audit log.

Het API Security Platform 3.0 van Noname Security is per direct beschikbaar.

