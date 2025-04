Noname Security-oprichter haalt met Unframe 30 miljoen dollar op

Unframe is ten tonele verschenen met een Series A-financieringsronde van 30 miljoen dollar. Het AI-platform is opgestart door Noname Security-oprichter Shay Levi. De belofte: een radicale versnelling van enterprise AI-adoptie, op maat gemaakt, van maanden naar enkele uren.

Het nieuwe AI-platform van Unframe, dat eerder al stilletjes 20 miljoen dollar aan seed-financiering ophaalde, wil de manier waarop bedrijven AI implementeren p de schop nemen. Waar de meeste organisaties worstelen met complexe en kostbare AI-uitrol, wil Unframe klanten voorzien van een gestroomlijnde, plug-and-play aanpak die lange ontwikkeltijden wegneemt.

Bewezen track record

Het bedrijf wordt geleid door een ervaren team met een indrukwekkende staat van dienst. Oprichter Shay Levi heeft eerder Noname Security mede opgericht, dat binnen vier jaar tijd 40 miljoen dollar ARR (Annual Recurring Revenue) bereikte voordat het voor 500 miljoen dollar werd overgenomen door Akamai.

Unframe’s COO, Larissa Schneider, en VP of R&D, Adi Azarya, versterken het management met bewezen expertise in het opschalen van bedrijven, het leiden van IPO’s en het ontwikkelen van enterprise-grade AI-oplossingen.

Ondanks dat het bedrijf minder dan een jaar geleden werd gelanceerd, claimt Unframe al tientallen grote enterprise-klanten wereldwijd te hebben aangetrokken en miljoenen dollars aan jaarlijks terugkerende inkomsten te genereren.

Tegenreactie op legacy

“Onze AI-oplossingen zijn ontworpen om meer te doen dan alleen workflows te optimaliseren—ze dagen het verouderde enterprise software-model uit,” aldus CEO en medeoprichter Shay Levi. “Te lang worden bedrijven die willen innoveren tegengehouden door kostbare, rigide software en consulting-zware diensten. Wij veranderen dat door een platform aan te bieden dat enterprise-ready AI on demand levert, zonder de traditionele belemmeringen.”

Organisaties zoeken naar manieren om AI werkelijk te integreren in hun bedrijfsprocessen en Unframe speelt hierop in met een flexibele infrastructuur die soepel integreert met bestaande systemen.

Pas betalen als er impact is

Het platform biedt bedrijven de mogelijkheid om AI voor elke use case te implementeren zonder beperkingen op gebruikers, queries of integraties. Een belangrijk voordeel is dat Unframe ervoor zorgt dat klantgegevens binnen hun eigen beveiligde omgevingen blijven, wat één van de grootste zorgen rondom enterprise AI-adoptie adresseert.

Ook het bedrijfsmodel van Unframe is opvallend. Klanten betalen namelijk pas als ze echte impact zien. “We maken AI-implementatie risicovrij,” voegt Levi toe. “Onze klanten ervaren meetbare resultaten voordat ze financiële verplichtingen aangaan.” Wat Unframe moet onderscheiden, is de focus op snelle implementatie en directe bedrijfswaarde.

De Series A-financieringsronde werd geleid door een stevige lijst aan investeerders, waaronder Bessemer Venture Partners, TLV Partners, Craft Ventures, Third Point Ventures, SentinelOne Ventures en Cerca Partners. Met de nieuwe investering komt het totaal opgehaalde kapitaal dus op 50 miljoen dollar.