Fortinet introduceert de FortiGate 4800F, dat het omschrijft als de snelste compacte firewall voor hyperscale datacenters en 5G-netwerken. De 4800F-series biedt hiervoor appliances met 2,4Tbit/sec capaciteit in een 4U-chassis.

Volgens Fortinet is de firewall de enige 4U-chassis op de markt met 400GbE-, 200GbE- en 50GbE-poorten. Daardoor kunnen grote datacenters en network operators schalen zonder dat de activiteiten verstoord worden. “De combinatie van prestatie en schaalbaarheid in onze nieuwste firewall zal helpen de investeringen van organisaties in hyperscale datacenters toekomstbestendig maken, in het bijzonder met de opkomst van 5G en het volume en de snelheid van data dat voortdurend accelereert”, aldus Fortinet.

4800F voor datacenters

Als we kijken naar wat de 4800F firewalls kunnen betekenen voor hyperscale datacenters, dan prijst Fortinet snelle en veilige connectiviteit met inachtneming van privacy. “Enterprise organisaties met ultra-performance behoeften kunnen meerdere firewalls convergeren in een enkel unified systeem, on-premises applicaties hosten en de benodigde gebruikerservaring leveren”, stelt het bedrijf. De 400GbE-interfaces voor hyperscale firewalls moeten de meest intensieve gebruikstoepassingen mogelijk maken.

Daarnaast wijst Fortinet op het belang van SSL-inspectie voor het beveiligen van het netwerk. Het wijst daarbij op encryptie, bedoeld om verkeer veiliger te maken, maar waardoor cybercriminelen malafide activiteiten kunnen verbergen. Fortinet belooft al het versleuteld verkeer te inspecteren en tegelijkertijd aan de snelheidsbehoeftes van moderne netwerken te voldoen. “FortiGate 4800F belooft de hoogste SSL-inspectieprestaties van de industrie, alsmede ondersteuning voor de nieuwste industriestandaard TLS 1.3. Dit garandeert ook dat blinde vlekken in het netwerk geëlimineerd worden door volledige zichtbaarheid van clear-text en versleutelde netwerk-flows”, aldus het bedrijf.

Met het oog op hybride IT-omgevingen biedt de 4800F specifieke features. De firewall maakt Virtual Extensible LAN (VXLAN)-segmentatie en snelle communicatie mogelijk tussen compute, storage en applicaties die gecohost worden tussen fysieke en virtuele platformen.

4800F voor 5G

Aan de andere kant richt Fortinet zich met de 4800F firewalls op 5G-netwerken. De FortiGate 4800F maakt het mogelijk dat netwerkoperators veilige IP-connectiviteit realiseren tot externe netwerken en domeinen, inclusief carrier-grade NAT (CGNAT)-performance en hardware logging. De firewall ondersteunt 25 miljoen connecties per seconde.

Verder speelt de 4800F in op de schaal van 5G radio en het delen van radio access networks (RAN) tussen operators om kosten te verminderen. “De FortiGate 4800F levert een kostenefficiënte security gateway (SecGW of SEG) om met 5G’s RAN schaalbaarheid en securitybehoeftes om te gaan, voor zowel user als control planes”, aldus Fortinet.

