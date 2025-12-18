Fortinet en Arista combineren ‘best-of-breed’ networking en security voor AI-datacenters

Om een vuist te maken tegen de architecturen van Cisco en HPE, bundelen Fortinet en Arista Networks hun krachten. Gezamenlijk bieden ze de Fortinet Secure AI Data Center-oplossing, dat een zero-trust architectuur met de schaalbaarheid en validatie levert die de concurrenten ook garanderen. Het grote verschil met Cisco en HPE is echter de belofte van meer keuzevrijheid en daarmee een best-of-breed-beleid.

Fortinet had al een Secure AI Data Center-oplossing, maar daar ontbrak nog een integratie met andere vendoren. Arista Networks kent een goede reputatie, met name voor hyperscalers zoals onder meer Microsoft en Meta. Een groot gedeelte (afhankelijk van het kwartaal tussen de 20-35 procent) van de inkomsten komen ook van dergelijke klanten. Echter is het geen ‘one-stop shop’ voor networking en security, waar een partner als Fortinet nodig is om Cisco of de optelsom van HPE en het overgenomen Juniper het hoofd te bieden.

Wat biedt de nieuwe oplossing?

Naast de claim dat Fortinet en Arista gezamenlijk de vereiste schaal en betrouwbaarheid leveren, draait Fortinet Secure AI Data Center om de modulaire aard ervan en de prestaties. Zo worden HTTPS en TLS ge-offload naar Fortinets ASIC, met 33 keer de prestaties tegenover CPU-gedreven verwerking. Die CPU’s kunnen daarom concentreren op hun bijdrage aan AI-workloads, zoals forward passes en token sampling. Het netwerkverkeer blijft daardoor rustiger, sneller en minder variabel (jitter).

Onder de streep worden oplossingen als deze bij AI-toepassingen afgerekend op één metric: tokens per seconde. Hoewel GPU’s of TPU’s daarin een cruciale rol spelen, kunnen ze nooit hun theoretische snelheid behalen als het netwerk ze niet tijdig voorziet van data. Dit is waar de lage latency van Arista Networks voor gebruikers te hulp schiet, naast load balancing voor clusters in de grootste datacenters ter wereld. Fortinet levert op zijn beurt de firewalls, dreigingsdetectie, segmentatie op basis van zero-trust, inspecties van versleuteld verkeer en geautomatiseerde reacties op AI-workloads.

Gladgetrokken

De stacks van HPE en Cisco zijn ontworpen om frictie weg te nemen en eenvoudig beheer zonder verlies van security te bieden. Om dat via meerdere vendoren te bieden, is er duidelijk integratiewerk nodig. Fortinet heeft dat al geruime tijd door en stipt tevens aan dat het met het eigen Security Fabric en Open Ecosysteem de deuren openzet naar andere vendoren. Hoewel de belofte van minder lock-in vrij voor de hand liggend is (andere partijen kunnen de rol van Fortinet of die van Arista Networks overnemen), biedt Fortinet niet in combinatie met een andere networking-speler deze gevalideerde achitectuur. Het kiezen voor HPE’s of Cisco’s networking samen met Fortinet is simpelweg niet voorzien van dezelfde garanties als deze optelsom. Die partijen hebben ook geen behoefte eraan om Fortinet even frictieloos te laten functioneren als hun eigen oplossingen.

Het gaat in de aankondiging nadrukkelijk niet om een op voorhand voordelige propositie. Fortinet Secure AI Data Center is bedoeld voor het klantenbestand dat Arista Networks al bedient of beoogt. Toch is een multivendor-aanpak voordelig voor dergelijke hyperscale-klanten. Zo is er een kleinere afhankelijkheid en een mogelijkheid om alsnog concurrerende producten uit te testen.

