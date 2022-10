Senhasegura lanceert MySafe, een zakelijke password manager voor persoonlijke accounts.

Cybercriminelen hebben geen beheerdersaccount nodig om een organisatie aan te vallen. Soms is een persoonlijk Gmail- of Facebook-wachtwoord goed genoeg.

In de verkeerde handen creëren persoonlijke accounts het risico op social engineering, phishing en regelrechte aanvallen. Volgens onderzoekers van Verizon werden 82 procent van alle cyberaanvallen in 2021 veroorzaakt door gestolen inloggegevens. Eerder dit jaar beweerde SpyCloud dat 65 procent van alle internetgebruikers hetzelfde wachtwoord voor meerdere accounts gebruikt. De populairste wachtwoorden zijn kort genoeg om snel te kraken.

Password managers kunnen het risico op gegevensdiefstal verkleinen. Vandaar lanceert Senhasegura MySafe. De oplossing verzamelt de wachtwoorden van meerdere gebruikers in een versleutelde kluis. De accounts waar de wachtwoorden voor dienen zijn alleen toegankelijk voor gebruikers van MySafe.

Senhasegura MySafe

Probeert een medewerker in te loggen op een persoonlijke Facebook-account, dan zal de medewerker zich bij MySafe moeten verifiëren. Wat dat betreft voegt de oplossing een authenticatiefactor toe. Alleen een wachtwoord is op zichzelf niet meer genoeg om toegang te krijgen tot een account. Net zoals tweestapsverificatie maakt MySafe de meeste vormen van identiteitsdiefstal onmogelijk.

Nadat een organisatie de oplossing onder medewerkers uitrolt vult MySafe opgeslagen wachtwoorden automatisch voor gebruikers in. Medewerkers kunnen wachtwoorden in een beveiligde omgeving met elkaar delen. Het laatste is een stuk veiliger dan rondslingerende inloggegevens in apps als WhatsApp, Outlook, Google Spreadsheets en Slack.

Traceerbaarheid

Organisaties die gevoelige gegevens verwerken zijn meestal wettelijk verplicht om inzicht te hebben in de toegang tot systemen. De meeste zakelijke identity- en access management-oplossingen bieden inzicht, maar persoonlijke accounts vallen vaak tussen wal en schip.

Wat dat betreft beantwoordt MySafe een belangrijk probleem. De oplossing stelt beheerders in staat om te controleren welke wachtwoorden toegang geven tot welke systemen en wanneer de wachtwoorden worden gebruikt.

Senhasegura PAM Core

Naast MySafe ontwikkelt Senhasegura een breed portfolio van securityproducten. De belangrijkste oplossing is PAM Core, een privileged access management (PAM)-systeem. Organisaties gebruiken de oplossing om de zakelijke inloggegevens van gebruikers en applicaties te beveiligen. PAM Core is gericht op bedrijfsaccounts en -applicaties, terwijl MySafe de inloggegevens van persoonlijke accounts beveiligt.

Tip: Senhasegura: “Ons platform helpt bij een betere cyber resilience”