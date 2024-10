1Password in meer etalages dankzij samenwerking met grote distributeur

Door het aangaan van een strategisch partnerschap met TD Synnex is het Canadese 1Password in één klap een enorm distributienetwerk rijker. De samenwerking stelt 1Password in één klap in staat zijn oplossingen aan te bieden via een omvangrijk netwerk van wederverkopers.

Eén van de belangrijkste oplossingen van 1Password is Extended Access Management (XAM). Dit voorziet in het afdichten van securityrisico’s op het gebied van remote-working, bring-your-own-device (BYOD)-beleid en schaduw-IT, ofwel onbeheerd gebruik van software, devices of diensten. De samenwerking moet deze oplossing breder beschikbaar maken door het onder meer aan te bieden via het clouddistributie-netwerk van TD Synnex.

Monica Jain, hoofd Global Partnerships bij 1Password, wil graag benadrukken dat de vraag naar XAM sowieso al in de lift zit. Met de samenwerking hoopt het Canadese bedrijf in elk geval de potentiële klantenkring verder te ontsluiten. De samenwerking betreft voorlopig alleen nog Noord-Amerika.

De oplossing vult wat 1Password de ‘Access-Trust Gap’ noemt, ofwel het verschil tussen de hoeveelheid inlogpogingen in volledig vertrouwde systemen en niet (of niet-helemaal) vertrouwde systemen. Deze onttrekken zich aan Zero Trust-beleid omdat niet alle gebruikers, devices of login credentials bekend zijn.

Schaduw-IT veilig beheren

De XAM-oplossing van 1Password biedt bedrijven de mogelijkheid inzicht te krijgen in het gebruik van dergelijke niet-gemanagede software en devices en andere schaduw-IT. Daarmee kunnen ook niet-gevalideerde apparaten en toepassingen veilig worden beheerd, in plaats van dat ze meteen worden geblokt wat nadelige gevolgen kan hebben voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

De samenwerking met TD Synnexomvat ook gezamenlijke go-to-market initiatieven, zoals co-branded marketing. Daarmee is het ook een mooie gelegenheid voor TD Synnex om het eigen cybersecurity-portfolio verder uit te breiden.

1Password levert oplossingen voor identity security en access management en rekent onder meer Salesforce, Under Armour en Canva tot de klantenkring. TD Synnex is een Amerikaanse IT-distributeur die wereldwijd opereert. Het bedrijf levert cloud services op terreinen als cybersecurity, big data analytics, AI en IoT.

Lees ook: Google synchroniseert passkeys nu via Password Manager