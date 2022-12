Beyond Identity heeft onlangs een aantal nieuwe integraties met de oplossingen van securitybedrijf Zscaler geïntroduceerd. Hiermee wil de MFA-leverancier zijn ecosysteem van gelijkgestemde securityaanbieders uitbreiden.

Beyond Identity ontwikkelt multi-factor authentication (MFA)-oplossingen. Met de introductie van de integraties breidt de organisatie zijn nauwe samenwerking met Zscaler uit. De nieuwe integraties moeten de zero trust-architectuur voor applicaties verder uitbreiden en aanvalsoppervlakken verkleinen.

De integraties combineren de MFA-functionaliteit van Beyond Identity met het zero trust network access (ZTNA)-platform van Zscaler. Deze combinatie moet de toegang tot applicaties verder beveiligen, ongeacht in welke omgeving applicaties zich bevinden.

Integratie van risicosignalen

De nieuwe integraties bieden een continue inspectie en verificatie van identiteiten en devices. Dit maakt de uitwisseling van risicosignalen mogelijk. Deze risicosignalen worden afgegeven voor de initiële gebruikersauthenticatie en constant in de gaten gehouden. Dit moet de security van de volledige gebruikerssessie van applicaties bevorderen, aldus de partners.

De continue uitwisseling van deze risicosignalen zorgt voor bijna real-time notificaties en beveiliging wanneer devices afwijkend gedrag vertonen. Ook kunnen de integraties sessies afkappen en problemen oplossen zodat zowel gebruikers als devices klaar zijn voor herauthenticatie.

Andere voordelen van de integraties zijn het modernisering van de MFA-strategieën van beide leveranciers en het verkleinen van het risico op inbreuken door wachtwoorden en MFA bypass-technieken. Ook kunnen bedrijven meer waarde halen uit hun bestaande securityinvesteringen.

Ontwikkeling ecosysteem

De verdere samenwerking tussen Beyond Identity en Zscaler moet voor de MFA-leverancier gaan leiden tot een breder ecosysteem van gelijkgestemde securityaanbieders en sterkere applicatie- en systeembeveiliging voor bedrijven.