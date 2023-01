Als organisatie kan je vandaag de dag niet uitsluiten dat je ooit wordt getroffen door een ransomware-aanval. De grote vraag is natuurlijk hoe je ermee omgaat. Hoe kan je snel in kaart brengen waar de ransomware heeft toegeslagen? Hoe isoleer je de ransomware-aanval? Wat doe je met verloren data? Ga je de cybercriminelen hiervoor betalen? Op al deze vragen gaan sprekers en experts in op 2 februari tijdens Commvault Connections in het Louwman Museum in Den Haag.

Het mag duidelijk zijn. Je hebt maar één medewerker nodig die op het verkeerde linkje klikt of de verkeerde bijlage opent. Meer is het niet om een ransomware-aanval binnen je bedrijfsnetwerk te starten. Het hoeft ook niet direct te zijn. Het kan eerst nog maanden op de achtergrond meedraaien en niets doen, om uit het niets je cruciale system te versleutelen.

Bescherming is dan ook noodzakelijk. Er zijn echter enorm veel cybersecurity-oplossingen. Al de oplossingen zullen hun best doen om je te beschermen tegen ransomware. Dat zal ook zeker veel helpen. 100 procent garantie is uitgesloten, dat kan niemand bieden. Dus komen we terug op de vraag wat je doet als je bedrijfsnetwerk is platgelegd door ransomware.

Over die vraag gaan de sessies tijdens Commvault Connections, op 2 februari in het iconische Louwman Museum in Den Haag. Commvault staat bekend om zijn backup- en recovery-oplossingen, wat handig is bij ransomware. Dit event richt zich op het bredere plaatje. Er zijn enorm veel factoren waar je rekening mee moet houden bij een ransomware-aanval. Het hele bedrijf komt mogelijk stil te liggen en er moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen.

Hoe ga je om met een ransomware-aanval?

Martijn Hoogesteger, cybersecurity expert bij S-RM en bekend als digitaal rechercheur in het televisieprogramma Hunted, vertelt wat zijn ervaring is met ransomware-aanvallen bij organisaties. Hij kan onder meer delen wat goede of juist minder goede stappen zijn om te nemen. Bij S-RM werken 250 experts die in de meeste gevallen worden ingezet als een bedrijf in de problemen zit.

Hoe moet je onderhandelen met criminelen? Wanneer moet je betalen aan cybercriminelen? Die vragen komt Jeroen van Helden vanuit een juridisch oogpunt behandelen. Van Helden is advocaat bij De Clercq, dat zich op dit front specialiseert.

Verder zijn er experts aanwezig van KPN en Centric die regelmatig met ransomware te maken hebben. Zij komen bedrijven tegen die wekenlang volledig waren uitgeschakeld, waarbij werknemers hun werk niet konden doen. Of waar maanden later nog steeds geen idee is hoe het met de voorraad is gesteld, omdat die cijfers verloren zijn gegaan. Een inkijkje in hoe het vreselijk mis kan gaan bij een ransomware-aanval, maar belangrijker nog wat je ervan kan leren om de juiste beslissingen te nemen als je zelf slachtoffer wordt. Slachtoffer van ransomware was Bilthoven Biologicals afgelopen september. Paul Vries zal tijdens Connections vertellen hoe deze aanval is verlopen en welke gevolgen dit had.

Interactieve talkshow

Commvault heeft ervoor gekozen om het event te organiseren in het Louwman Museum, maar niet met presentaties die je simpelweg kan bijwonen. Om het aantrekkelijk te maken laat het een complete televisiestudio bouwen en worden alle sessies middels een talkshow-format behandeld. De host van de dag is Amber Brantsen, bijgestaan door Jennifer Ewbank voor de muzikale intermezzo’s. Deelnemers aan het event zijn niet enkel het publiek van de talkshow, zij krijgen ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige experts.

Aansluitend is het nog mogelijk om een rondleiding te krijgen door het museum langs de prachtigste bolides. Het evenement is zowel fysiek als virtueel bij te wonen. Voor meer informatie kan je hier terecht.