AI passeert ransomware als grootste securityzorg voor organisaties

In 2025 is ransomware niet langer de onbetwiste grootste securityzorg voor organisaties. Een balans tussen innovatie en risico is maar lastig te vinden, blijkt uit onderzoek van Arctic Wolf.

De resultaten zijn gepubliceerd in Arctic Wolf’s nieuw verschenen State of Cybersecurity: 2025 Trends Report. AI, LLM’s en privacy leiden in de Benelux zelfs bij 39 procent van de geënquêteerde organisaties tot de grootste zorgen. Beperkt inzicht, verouderde incident response-plannen en geldtekorten zijn de voornaamste motivaties voor deze problematiek.

Meer transparantie bij succesvolle aanvallen

De aandacht voor AI is weliswaar gegroeid, maar traditionele dreigingen blijven prominent aanwezig. Uit het Arctic Wolf-onderzoek blijkt dat ruim de helft (52 procent) van de organisaties wereldwijd in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een succesvolle cyberaanval. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (48 procent). Een meevaller is dat 97 procent van de getroffen bedrijven de inbreuk heeft gemeld bij de relevante instanties. Dat lijkt te suggereren dat er een goed overzicht is bij waakhonden van de werkelijke incidenten; althans, de incidenten die bekend zijn bij de getroffen organisaties.

In de Benelux heeft 70 procent van de organisaties in 2024 minstens één ernstige cyberaanval meegemaakt, waarbij business email compromise (BEC) het vaakst voorkwam. Deze cijfers komen overeen met het wereldwijde beeld.

Lagere losgeldbetalingen dankzij professionele hulp

Van de organisaties die wereldwijd slachtoffer werden van ransomware, betaalde ruim driekwart (76 procent) het gevraagde losgeld. Het inschakelen van professionele onderhandelaars blijkt daarbij effectief: 90 procent van de bedrijven die dit deden, zag in meer dan de helft van de gevallen een verlaging van het losgeld. De Benelux steekt positief af met slechts 57 procent van de organisaties die losgeld betaalden, het laagste percentage van alle onderzochte landen.

Hiaten in endpoint security

Hoewel 84 procent van de organisaties wereldwijd endpoint securityoplossingen gebruikt, geeft slechts 40 procent aan volledig vertrouwen te hebben in hun dekking. In de Benelux is het percentage organisaties dat dergelijke oplossingen inzet met 78 procent het laagst van alle onderzochte landen.

“Het 2025 Trends Report biedt een inzichtelijke momentopname in hoe security-leiders denken,” aldus Dan Schiappa, President Technology and Services bij Arctic Wolf. “De snelle opkomst van AI zorgt voor nieuwe onzekerheden, niet alleen over hoe aanvallers te werk gaan, maar ook over hoe verdedigers moeten reageren. Tegelijkertijd blijft ransomware een voortdurende dreiging. Nu organisaties in hoog tempo AI-tools implementeren, is het essentieel dat ze fundamentele securityprincipes niet uit het oog verliezen.”

