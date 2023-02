De gecombineerde oplossing maakt ook gebruik van AIOps om de complexiteit van het netwerk te verminderen en tegelijkertijd de beveiliging te verbeteren.

NTT kondigde deze week aan dat het Prisma SASE van Palo Alto Networks aan zijn Managed Campus Networks-portfolio toevoegt. Het nieuwe aanbod is een uitgebreide beheerde Secure Access Service Edge (SASE) oplossing die SD-WAN, cloud-delivered security en verbeterde automatisering en rapportage omvat. De end-to-end oplossing is ontworpen om ondernemingen te helpen “de huidige digitale transformatie-uitdagingen aan te gaan en flexibelere manieren van werken mogelijk te maken”, aldus het bedrijf.

SASE wint aan populariteit vanwege het vermogen om de complexiteit van netwerken te verminderen en tegelijkertijd de beveiliging te verbeteren. Het combineert SD-WAN met beveiligingsdiensten zoals secure web access gateway (SWG), cloud access security broker (CASB), zero-trust network access (ZTNA) en firewall-as-a-service (FWaaS), in één enkel, door de cloud geleverd servicemodel.

Door netwerk- en SD-WAN-functionaliteit te integreren met door de cloud geleverde beveiliging stelt de oplossing volgens NTT klanten in staat de toegang van gebruikers tot applicaties en gevoelige gegevens te beveiligen, ongeacht de locatie, zonder afbreuk te doen aan de prestaties en gebruikerservaring. De geavanceerde AIOps- en automatiseringsmogelijkheden van het platform helpen ook de operationele efficiëntie en beveiligingsresultaten te verbeteren, aldus NTT.

Waarde leveren als MSP

De inzet van een MSP (Managed Service Provider) zoals NTT voor SASE heeft meerdere voordelen. Er is maar een partij die setup en beheer voor zijn rekening neemt, organisaties krijgen toegang tot vaardigheden die deze misschien niet in huis heeft, en er zijn flexibele financieringsmodellen.

NTT Managed Campus Networks met Prisma SASE biedt organisaties directe en continue besparingen, aldus het bedrijf. Het doet dit door het aantal leveranciers, tools en technologiestacks te verminderen die nodig zijn om het bedrijf te ondersteunen. NTT beweert dat de oplossing “een eenvoudig en schaalbaar model is”. Organisaties kunnen op meerdere punten van het aanbod instappen, afhankelijk van waar de behoeft het grootst is.

Anand Oswal, Senior Vice President of Products, Network Security bij Palo Alto Networks, schetste de voordelen voor de klant. “NTT’s service, ondersteuning en uitgebreide set SLA’s bieden een sterke managed service basis voor onze single vendor SASE-oplossing”, zei hij. “NTT Managed Campus Networks met Palo Alto Networks Prisma SASE zal een integrale rol spelen om organisaties in staat te stellen hun digitale transformatietrajecten te beveiligen door verbeterde operationele efficiëntie, wendbaarheid en effectief beheer van cloudomgevingen, waarbij een echte zero trust-oplossing wordt geboden om het gedistribueerde personeelsbestand van vandaag de dag te beveiligen.”