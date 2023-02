Een poging om de beveiliging te verbeteren heeft ertoe geleid dat Eurostar-passagiers geen toegang meer hebben tot hun online accounts.

Spoorwegbedrijf Eurostar stuurt zijn gebruikers deze week een e-mail en dwingt hen hun wachtwoorden opnieuw in te stellen om de beveiliging van de maatschappij te verbeteren. Gebruikers die gebruikmaken van de “reset password” link stuiten echter op technische problemen, volgens een rapport van BleepingComputer. In feite kon de online computernieuwssite dit euvel direct verifiëren, aangezien zij zelf ook de e-mail met het verzoek om het wachtwoord te resetten had ontvangen die Eurostar op 13 februari verstuurde.

Een mislukte poging tot klantenservice

BleepingComputer plaatste een screenshot van de e-mail die ze ontvingen. “We zijn druk bezig geweest met het upgraden van onze beveiliging om uw account en uw persoonlijke gegevens te beschermen”, luidt de e-mail. “Om uw Eurostar-account te kunnen blijven gebruiken, moet u uw wachtwoord opnieuw instellen”. De e-mail gaat verder: “Als u ook de mobiele app van Eurostar gebruikt, moet u deze bijwerken naar de nieuwste versie”.

Wanneer gebruikers echter naar de pagina navigeren waar ze het wachtwoord moeten resetten en de instructies volgen, gebeurt er niets, ontdekte BleepingComputer. In plaats daarvan zagen ze dat gebruikers werden begroet met de volgende foutmelding: “Sorry, we hebben een paar technische problemen dus we kunnen de e-mail momenteel niet versturen. Probeer het later nog eens.”

De vraag om het wachtwoord te veranderen is hardnekkig. Dit verergert het probleem verder, legt BleepingComputer uit. “Bij elke succesvolle inlogpoging krijgen gebruikers de password reset interstitial te zien die hen geen toegang geeft tot hun account totdat een password reset is uitgevoerd”, schrijven ze. “De wachtwoord reset vindt echter nooit plaats door de eerder genoemde technische fout”.

Verhoogde terreurzorgen?

Eurostar is vooral bekend om de verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en Europese bestemmingen zoals Frankrijk, België en Nederland. De meeste treinen rijden door de Kanaaltunnel. Vanaf het begin heeft het feit dat Eurostar afhankelijk is van een onderzeese tunnel tot bezorgdheid geleid. Dit is in theorie in ieder geval een aantrekkelijk doelwit voor terrorisme. Tot nu toe is deze vrees ongegrond gebleken.

Gezien de prominente rol van het VK in de ondersteuning van Oekraïne in zijn oorlog met Rusland, kan de lijn ook doelwit worden van andere krachten. De Eurostar is immers een belangrijke transportdienst die gebruikt wordt om Oekraïense vluchtelingen naar het Verenigd Koninkrijk te brengen.

Het is dus begrijpelijk dat de spoorwegmaatschappij het hoogste veiligheidsniveau wil handhaven. Wat echter niet duidelijk is, is waarom zoiets als een eenvoudige wachtwoord reset moet mislukken.