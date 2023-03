Acer heeft een datalek van 160 GB van documenten van reparatiemedewerkers bevestigd. Het datalek werd bekend nadat cybercriminelen een voorbeeld op een hackersforum hadden geplaatst.

Volgens BleepingComputer lukte het cybercriminelen onlangs een grote hoeveelheid data van de computerfabrikant buit te maken. De datadiefstal kwam aan het licht toen de cybercriminelen medio februari 160 GB aan data op een hackersforum te koop aanboden.

Technische gegevens

In hun post stelden de cybercriminelen dat het vooral technische data betreft. Denk daarbij aan technische handleidingen, software tools, details over de backend-infrastructuur van Acer, modeldocumentatie over producten als smartphones, tablets en laptops, BIOS images, ROM-bestanden, ISO files en vervangende digitale product keys.

Reactie Acer

In een reactie aan BleepingComputer geeft de computerfabrikant aan dat het inderdaad slachtoffer is van een datalek. Het gaat hierbij om een hack van een door reparatiemedewerkers gebruikte documentenserver. Bij de inbreuk zouden geen klantengegevens zijn buitgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Acer door een datalek wordt getroffen na een aanval door cybercriminelen. Eerdere incidenten vonden plaats in maart 2021, toen het bedrijf door de REvil ransomwaregroep werd getroffen, en in oktober van hetzelfde jaar. Toen werden after-salesservers in India en servers in Taiwan gehackt. Bij deze laatste aanvallen werden onder meer klanten-, partner- en medewerkersgegevens gestolen.

