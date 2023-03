Zscaler heeft Posture Control voor het beveiligen van applicaties voorzien van nieuwe functionaliteit. Aan het platform zijn nu data loss prevention (DLP) en threat intelligence toegevoegd.

Met de nieuwe functionaliteit worden de cloud native application protection platform (CNAPP)-features verder versterkt. De uitbreiding van het Posture Control-platform met de DLP- en threat intelligence-functionaliteit van ThreatLabz zorgt ervoor dat het platform als enige een accuraat overzicht kan bieden van mogelijke cloudrisico’s. Dit gebeurt door het correleren van de risico-impact en de kans op een incident op basis van gevoelige data discovery en securitysignalen.

De inzichten die hieruit voorkomen, geven DevOps- en securityteams meer inzicht in de bedreigingen en laat hen daardoor beter focussen op problemen die er echt toe doen. Dit helpt met een kostenreductie en een minder gebruik van benodigde bronnen, stelt Zscaler.

Functionaliteit

De nieuwe functionaliteit helpt ontwikkel- en securityteams met het uitvoeren van het identificeren van risico’s, deze te correleren en te rangschikken. De DLP- en threat intelligence-features helpen aanvalspaden te identificeren en aanvallen in uitvoering te ontdekken. Dit door het correleren van mogelijke misconfiguraties of activiteiten die in eerste instantie ‘low-risk’ zijn, maar toch uiteindelijk een groter risico hebben.

Daarnaast biedt de functionaliteit meer efficiency op schaal, onder meer door de geïntegreerde graph-based engine voor correlatie en prioritesering. Dit moet het oplossen van incidenten versnellen en zogenoemde ‘alert fatigue’ verminderen door zich te focussen op de risico’s die het belangrijkst zijn.

Overige features

Ook help Zscaler nu bij het samenvoegen van voorheen losse functionaliteit als CSPM, CIEM, CWPP en DLP tot één geheel. Hierdoor wordt iedere stap in de applicatielevenscyslus beschermd.

Verder biedt de uitgebreide oplossing nu een compleet ‘native’ end-to-endplatform die silo’s overbodig maakt. Met Zscaler Posture Control kunnen DevOps- en securityteams, zoals eerder aangegeven, een compleet overkoepelend overzicht en inzicht krijgen van alle risico’s voor de hele multicloud-footprint. Inclusief de vm’s, containers en severless workloads van start tot finish.

De verbeteringen komen in juni beschikbaar.

