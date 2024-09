Mastercard koopt Recorded Future voor threat intelligence in eigen huis

Mastercard koopt Recorded Future voor 2,6 miljard dollar van investeringsmaatschappij Insight Partners. Hiermee breidt de creditcardmaatschappij zijn portfolio van riskmanagement-, cybersecurity- en threat intelligence-expertise verder uit.

Met de overname van Recorded Future krijgt Mastercard één van de grootste threat intelligence-partijen ter wereld in handen. Het bedrijf is actief in 75 landen en is in 45 landen een overheidsleverancier.

Volgens de creditcardmaatschappij is het tegenwoordig een absolute noodzaak een holistische en wereldwijde cyberbeveiliging te hebben. De overname van Recorded Futrure biedt Mastercard hiervoor de inzichten en informatie te leveren voor het beveiligen van de huidige digitale economie. Niet alleen voor het betalingsecosysteem, maar ook daarbuiten.

Visability in bedreigingen

De cybersecurity- en threat intelligencespecialist biedt hiervoor onder meer real-time visibility voor mogelijke bedreigingen door het analyseren van vele databronnen voor inzichten. Deze inzichten moeten klanten helpen mogelijke risico’s aan te pakken en op te lossen.

De AI-technologie die Recorded Future hiervoor gebruikt, wordt in een later stadium gecombineerd met de verschillende gerelateerde diensten waarover Mastercard al beschikt. Dit moet uiteindelijk de uitgebreide treath intelligence-mogelijkheden die de creditcardmaatschappij zijn netwerk van deelnemende verkopers en financiële bedrijven biedt, vergroten.

Beide bedrijven werken op het gebied van threat intelligence al samen. Hiervoor bieden ze een AI-dienst die financiële bedrijven een alert geeft wanneer een gebruikte creditcard mogelijk is gecompromitteerd.

Eerdere overnames

Na de overname, die aan het einde van dit jaar wordt verwacht, blijft Recorded Future onder eigen naam opereren.

De overname is niet eerste die Mastercard de afgelopen jaren heeft gedaan op het gebied van security. In 2019 werd digitale fraudespecialist Ethoca overgenomen. In 2020 volgde RiskRecon dat, zoals de naam suggereert, zich in risk management specialiseert. In 2021 werden in één jaar CipherTrace en Ekata overgenomen, elk actief in andere speelvelden binnen security.

