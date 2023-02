Zscaler heeft onlangs de oplossing Zscaler Resilience geïntroduceerd. De functionaliteit van deze oplossing moet de weerbaarheid en functionaliteit van de bestaande Zscaler-architectuur uitbreiden. Dit met behulp van nieuwe zogenoemde Security Service Edge (SSE)-functionaliteit als disaster recovery, het uitsluiten van getroffen datacenters en Zscaler Resilience Audit.

Met de nu aangekondigde dienst kunnen gebruikers en devices van klanten straks te allen tijde verbinding blijven houden met kritieke cloudapplicaties. De tool moet daarbij bedrijven de mogelijkheid geven zich zo snel mogelijk te herstellen van incidenten die van invloed kunnen zijn op de dagelijkse werkzaamheden en deze natuurlijk ook te voorkomen.

Zscaler noemt zijn nieuwe oplossing Zscaler Resilience. Dit is onderdeel van het Security Service Edge (SSE)-aanbod. SSE is eigenlijk een verzameling van geïntegreerde cloudgebaseerde securityfunctionaliteit voor veilige toegang tot websites, SaaS-applicaties en private applicaties. De functionaliteit omvat bijvoorbeeld ZTNA, een cloud secure web gateway (SWG), een cloud access security broker (CASB) en een Firewall-as-a-service (FWaaS)-dienst.

In het geval van Zscaler Resilience is de functionaliteit vooral gebaseerd op die van het eigen cloud securityplatform Zscaler Zero Trust Exchange. De nieuwe oplossing moet helpen met het beschermen tijdens blackouts, brownouts en ook weinig voorkomende incidenten. Het gaat hierbij om het automatisch vinden van de mogelijke wegen om gebruikers en devices toch optimaal met de cloudgebaseerde applicaties te verbinden.

Nieuwe functionaliteit

Meer specifiek biedt Zscaler met het nieuwe Zscaler Resilience een viertal mogelijkheden. In de eerste plaats disaster recovery. Hierbij krijgen IT- en security teams via een veilige bypass toch toegang tot private applicaties achter de Zscaler-cloudomgeving, ook als deze getroffen worden. Zij kunnen dan verbinding leggen met een Zscaler Private Service Edge in een lokaal datacenter of in een public cloudomgeving waar de meest recente security policies nog steeds worden toegepast, zonder dat de werkzaamheden daardoor worden verstoord. Directe internettoegang kan zo worden beperkt tot de meest belangrijke zakelijke applicaties met lokale content filtering door Zscaler Client Connector voor het laten doorgaan van de werkzaamheden.

De tweede functionaliteit die de nieuwe oplossing biedt, is Dynamic Performance-based Selection. Deze functionaliteit stelt klanten in staat zich snel te herstellen van zogenoemde ‘brownout’ scenario’s die de prestaties tussen eindgebruikers en (cloud)applicaties verslechteren. Hierbij worden continu gateways onderzocht op HTTP latency en worden autonoom tunnels opgezet die het optimale pad voor het applicatieverkeer zoeken.

Uitsluiten van datacenters en helpdienst

De derde functionaliteit die Zscaler Resilience brengt, is Customer-controlled Data Center Exclusion. Hiermee kunnen bedrijven een tijdelijke ‘uitsluitperiode’ instellen voor datacenters die connectiviteitsproblemen hebben. Zodra deze problemen zijn verholpen, worden de verbindingen weer automatisch hersteld.

Verder wordt aan deze functionaliteit nog Zscaler Resilience Audit toegevoegd. Dit is een nieuwe gepersonaliseerde dienst die klanten helpt met het opzetten van business continuity plannen. Onder meer door het ontdekken van mogelijke verbeteringen en het voorkomen van mogelijke problemen.

Zscaler Resilience is nu beschikbaar.

TIP: Zero trust hoog op de agenda door cloud, potentieel niet benut.