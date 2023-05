Discord heeft zijn gebruikers onlangs gewaarschuwd voor een datalek. Volgens de populaire communicatie-app is de inbreuk het gevolg van een gecompromitteerd account van een third-party support agent.

Deze inbreuk legde de support ticket-rij bloot. Deze bevatte gevoelige informatie zoals e-mailadressen van gebruikers, berichten die met het support team van Discord werden uitgewisseld en eventuele bijlagen die aan die tickets waren gekoppeld.

Zodra Discord zich bewust werd van het incident, werd snel actie ondernomen. Zo hoopte men om de gecompromitteerde support account aan te pakken. Het account werd onmiddellijk uitgeschakeld en er werden grondige malwarecontroles uitgevoerd op de betrokken machine.

De inzet is hoog

De inzet is hoog voor een platform met bijna 200 miljoen maandelijkse gebruikers. Discord heeft nauw samengewerkt met zijn klantenservicepartner om robuuste maatregelen te implementeren. Zo hopen zij soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Gebruikers die getroffen zijn door dit datalek worden aangeraden waakzaam te blijven. Ze moeten alert zijn op verdachte activiteiten, waaronder frauduleuze pogingen of phishing-aanvallen. Hoewel Discord heeft verklaard dat het risico minimaal is, is het altijd verstandig om voorzichtigheid te betrachten in dergelijke situaties.

Met maar liefst 19 miljoen actieve gebruikers per week, heeft Discord zich gevestigd als een breed omarmd platform voor communicatie en sociale interactie.

Cybersecurity is van het grootste belang nu de aanvallen blijven toenemen

Het bedrijf heeft echter nog geen commentaar gegeven op dit incident, aangezien een woordvoerder van Discord niet reageerde op vragen van meerdere nieuwspublicaties. Terwijl we door het digitale landschap navigeren, herinneren incidenten als deze ons aan het belang van het handhaven van sterke beveiligingsmaatregelen en het alert zijn op potentiële kwetsbaarheden.

Hoewel de snelle reactie van Discord op de inbreuk prijzenswaardig is, adviseert Discord gebruikers om waakzaam te blijven en hun persoonlijke informatie proactief te beschermen.

Lees ook: Discord ontvangt boete van 800.000 euro voor privacyschending