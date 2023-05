Acronis komt met een nieuwe EDR-oplossing. Acronis Advanced Security + Endpoint Detection & Response (EDR) zal binnen het bestaande Acronis Cyber Protect Cloud meer functionaliteiten mogelijk maken.

De toevoeging van de extra functionaliteiten is volgens Acronis niet voor niets. Immers stelt VP van Security & Trust bij IDC Michael Suby dat endpoints overal zijn en cyberdreigingen toenemen. “Maar oplossingen die moeilijk in te zetten en bij te houden zijn, zorgen voor een obstakel,” meent hij. “De beste oplossingen leveren de geavanceerde security van EDR en komen de behoeften van IT-professionals die het gebruiken tegemoet. Dat betekent makkelijkere deployments, snellere detectie & response, en herstel met AI en automatie aan boord.”

Endpoints zoals printers, smartphones, laptops en andere apparatuur kunnen door achterstallige beveiliging een kwetsbaar onderdeel zijn van de security-keten. Hoewel phishing-emails en software-kwetsbaarheden meer aandacht krijgen als het gaat om ransomware- en malware-aanvallen, is het voor organisaties helaas voor de hand liggend om deze endpoints over het hoofd te zien. EDR-oplossingen kijken daarom naar de activiteiten van deze endpoints om verdacht gedrag op te sporen. Daarnaast biedt het mogelijkheden om hierop te reageren; oftewel, de ‘response’ in detection & response. Dit verbetert de visibility, een essentieel onderwerp van IT-security.

Acronis EDR biedt een aantal out-of-the-box herstelopties die geïntegreerd zijn met de bestaande Cyber Protect-functionaliteiten. Denk aan snelle back-ups en recovery, endpoint management en endpoint security-tools. Hiermee moeten Managed Service Providers (MSP’s) snel security-incidenten ontdekken, analyseren en daarmee downtime voorkomen.

Benieuwd naar niet alleen EDR, maar ook andere securitybingo? Luister dan naar onze Techzine Talks-aflevering hierover:

VP of Research bij Acronis Candid Wuëst denkt dat andere EDR-tools te gecompliceerd zijn. Dit zou zorgen voor dure en tijdconsumerende processen voor implementatie en onderhoud. “Acronis EDR biedt een robuuste EDR-oplossing die makkelijk in te zetten en te gebruiken is.” Tegelijkertijd zegt Wuëst dat organisaties die aan compliance te denken hebben, deze wetgeving makkelijk kunnen volgen door het gebruik van maatstaven zoals de NIST-cybersecurity framework.

Organisaties die geïnteresseerd zijn, kunnen de extra mogelijkheden raadplegen binnen het Acronis Advanced Security + EDR Advanced Pack.

