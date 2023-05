In een preview-versie van Windows 11 op Arm zitten nu ook Endpoint Data Loss Protection (DLP)-beleidsopties. Deze feature geeft gebruikers de mogelijkheid om gevoelige gegevens te beschermen.

Windows 11 Insider Preview Build 25375 borduurt voort op het bestaande assortiment aan configuratieopties op het besturingssysteem. Microsoft Purview DLP biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld e-mails met creditcardnummers te blokkeren. Daarnaast kunnen admins met vertrouwelijkheidslabels voorkomen dat data zonder waarschuwing wordt verstuurd.

Met de nieuwe update is het dus mogelijk om dergelijke beleidsopties te verlengen naar Arm-gebaseerde systemen. Als we andere bronnen mogen geloven heeft Windows 11 op Arm nog een aardige inhaalslag te maken op zowel Apple als x86-gebaseerde Windows. De verhoogde efficiëntie is een bonus. Echter is een gebrek aan ondersteuning qua device-drivers voor velen nog een heikel punt.

Canary Channel

Momenteel bevinden deze opties zich nog in de zogeheten ‘Canary Channel’. Dit kanaal is bedoeld voor features die nog wat extra tijd nodig hebben voordat ze op Windows 11 verschijnen. Echter is de uitbreiding van Endpoint DLP een belangrijke, aangezien endpoints van cruciaal belang zijn in een wereld van hybride werk en de hoge mate van connectiviteit tussen apparaten. Endpoints (denk aan alles van laptops tot printers en sensoren) kunnen veelal een blinde vlek vormen in het security-beleid van een organisatie.

De nieuwe Endpoint DLP-beleidsopties in Build 25375 geven admins de mogelijkheid om te bepalen hoe er moet worden omgegaan met zogeheten ‘egress actions’, zoals het kopiëren naar een USB-drive, het klembord of naar Notepad.