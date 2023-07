Ontwikkelaarsplatform GitHub ondersteunt inmiddels passwordless authenticatie in een publieke bèta. Hierdoor kunnen gebruikers hun security keys updaten om passkeys voor login-doeleinden te gebruiken.

Passkeys stellen gebruikers in staat login-informatie te koppelen aan hardwaregebaseerde keys. Deze sleutels kunnen worden gebruikt met andere authenticatiemethoden, zoals een persoonlijk identificatienummer of biometrische gegevens, om op de devices in te loggen.

Wachtwoorden om in te loggen op devices of accounts worden hiermee overbodig en kunnen ook niet meer worden gestolen. Dit verbetert de security aanzienlijk, is de achterliggende gedachte.

Publieke bèta

Gebruikers van GitHub kunnen nu in een publieke bèta passkeys gebruiken door eerst hiervoor geschikte securitykeys te upgraden. Dit kunnen zij via het Settings-menu binnen de ontwikkelomgeving uitvoeren. Na de registratie van de nieuwe passkeys kunnen zij deze gebruiken. Github geeft uitgebreide uitleg hoe gebruikers al deze nieuwe functionaliteit kunnen activeren.

Meer password keys-introducties

Het gebruik van passkeys neemt steeds meer toe. In mei van dit jaar introduceerde Google aan passwordless keys te introduceren voor zijn Workspace-omgeving en Google Cloud. Apple, 1Password en PayPal hebben ook de authenticatiefunctionaliteit aan hun platforms toegevoegd.

Microsoft introduceerde in juni een preview van ingebouwde passkey-ondersteuning voor Windows 11.