De 18-jarige hoofdverdachte en het veronderstelde meesterbrein achter de beruchte hackersgroep, Arion Kurtaj uit Oxford in het VK, werd schuldig bevonden. Meer concreet is hem het inbreken bij techbedrijven, het stelen van data en het vragen van losgeld om lekken te voorkomen ten laste gelegd.

Lapsus$ hacks in 2022

Met andere tieners uit meerdere landen, onder de naam Lapsus$ heeft Kurtaj grote en bekende techbedrijven aangevallen en afgeperst. Onder de getroffen bedrijven bevonden zich onder meer Cisco, Okta, Nvidia, T-Mobile, Samsung, Vodafone, Ubisoft, 2K, and Globant. Ook techdienstverleners als Uber en Revolut en game-ontwikkelaar Rockstar Games werden getroffen.

Arrestaties in 2022

Kurtaj is in 2022 in januari en maart 2022 twee keer gearresteerd voor zijn hackingactiviteiten. De eerste keer na een simswappingaanval op de mobiele provider EEE en later voor de Lapsus$-aanvallen op diverse techbedrijven.

Terwijl hij vorig jaar op borgtocht werd vrijgelaten, zou hij ook nog eens de cloudstorage-omgeving van de City of London Police hebben gehackt.

Straf nog onbekend

In totaal zou het jonge meesterbrein ongeveer 300 bitcoin aan zijn hackactiviteiten hebben verdiend. Dit geld is besteed aan online gokken. Welke mogelijke straf Arion Kurtaj krijgt is onbekend.