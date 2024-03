Een ransomware-aanval treft de productie van Duvel Moortgat. Verschillende bieren worden daardoor op dit moment niet gebrouwen. De brouwer stelt klanten alvast gerust door te verzekeren dat de voorraad groot genoeg is om dit probleem nu tijdelijk op te vangen.

Duvel Moortgat is het slachtoffer geworden van ransomware. Het bedrijf besloot daarop de productie van bekende biermerken als Duvel, La Chouffe, Liefmans, De Koninck en Maredsous, uit voorzorg stil te leggen. Concreet gaat het om vier Belgische brouwerijen en een brouwerij in Amerika, waar dochteronderneming Boulevard Brewing zit gevestigd.

Data versleuteld

De ransomware-aanval werd door Duvel Moortgat opgemerkt tijdens de nacht van dinsdag op woensdag. “Om 1.30 uur vannacht kregen we de melding dat onze servers gehackt zijn”, zegt bedrijfswoordvoerder Ellen Aarts. Tijdens de hack slaagden cybercriminelen erin om data te versleutelen.

De brouwer zegt wel over de nodige back-ups te beschikken. Er wordt daarom verwacht dat de productie deze week alweer kan hervatten. Verder verwacht het geen tekorten en komt de toelevering dus niet in het gedrang: “We hebben nog grote voorraden bier.”

Nakijken of gevoelige informatie lekte

De exacte omvang van de aanval brengt de brouwer nu in kaart. Want ook als de productie weer opnieuw kan draaien door back-ups, is het belangrijk na te gaan of de hackers gevoelige informatie konden stelen. Duvel Moortgat kan dan alsnog beslissen om losgeld te betalen zodat de hackers de gevoelige data niet publiceren. Losgeld betalen om de productie weer te hervatten, blijkt dus in ieder geval niet nodig te zijn. Het is niet bekend welk bedrag losgeld wordt geëist.

Tip! Luister naar onze recente podcast over de internationale operatie om de belangrijkste ransomware-groep, LockBit, aan te pakken.