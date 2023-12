De Email Security Gateways van Barracuda Networks hebben opnieuw te maken met een zero-day kwetsbaarheid, waardoor hackers backdoors kunnen installeren. Desondanks een update is de genoemde kwetsbaarheid nog niet opgelost.

Dit keer gaat het om een zero-day in een open-source library voor het verwerken van Excel-bestanden; de library Spreadsheet::ParseExcel. De library wordt door de Amavis-virusscanner op de ESG gebruikt voor het scannen van Excel-bijlagen die via e-mail worden verstuurd.

De kwetsbaarheid (CVE-2023-7102) maakt het mogelijk met malafide Excel-bijlagen willekeurige code op de Barracuda ESG uit te voeren.

Opnieuw Chinese hackers

Uit onderzoek van Barracuda blijkt dat inmiddels al een aantal exploits van deze kwetsbaarheid hebben plaatsgevonden. Hackers, waarschijnlijk de Chinese hackersgroep UNC4841, zouden erin geslaagd zijn twee backdoors op verschillende ESG-appliances te installeren.

De backdoors zijn nieuwe varianten van de SEASPY- en de SALTWATER-malware.

Barracuda heeft vlak voor de Kerstdagen in eerste instantie een automatische update uitgerold om de kwetsbaarheid te verhelpen. Een tweede opeenvolgende update is uitgebracht om getroffen ESG op te schonen.

Ondanks deze update, blijken nog veel gateways kwetsbaar. Het beveiligingslek in Spreadsheet::ParseExcel (CVE-2023-7101) is nog altijd aanwezig. Bedrijven die deze specifieke library gebruiken worden daarom opgeroepen de nodige maatregelen te treffen.

Eerdere ESG-hacks

De op de valreep van 2023 aangetroffen kwetsbaarheid was niet de enige kwetsbaarheid in de ESG waarmee Barracuda Networks dit jaar te maken kreeg. In de zomer werd een kwetsbaarheid ontdekt die maandenlang verborgen bleef. Ook deze injecteerde de SEASPY- en SALTWATER-malware.

De kwetsbaarheid, die ook een mogelijke link met China had, werd volgens securityexperts ingezet voor spionageactiviteiten. Vooral in België, Duitsland en Polen. De hardnekkig te bestrijden kwetsbaarheid leidde ertoe dat Barracuda ESG-gebruikers op een gegeven moment opriep de gateways maar te vervangen.

Lees ook: Kwetsbaarheid in Email Security Gateway Barracuda Networks bleef maanden onontdekt