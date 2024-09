Je volgende collega is een AI Agent; 2025 wordt jaar van Agentic AI

Na de opkomst van generatieve AI staat de volgende AI-revolutie op de stoep. Agentic AI klinkt misschien wat minder interessant, maar is dat zeker niet. Agentic AI maakt het mogelijk dat AI Agents zelfstandig een vaste lijst van taken kunnen uitvoeren zonder tussenkomst van een mens. Je volgende collega wordt dan ook een AI Agent.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.



Het klinkt allemaal misschien nog wat futuristisch, maar binnen een jaar zal je volgende gesprek met een klantenservice niet met een mens maar met een AI Agent zijn. Wat daarbij enorm belangrijk gaat zijn, is de klantervaring. Alleen als de agents goed getraind zijn zal het de klanttevreden fors verhogen. Als klant hoef je niet meer in de wacht te hangen, want is het extreem schaalbaar, je wordt direct geholpen en de agent kan je probleem meteen oplossen. Of het nou gaat om het ruilen van een trui, het declareren van je werkkosten, je verlof aanvragen of het omboeken van je vlucht. Telefonisch, via een chatbot of gewoon via WhatsApp.

Agentic AI gaat eerder ontwikkelde technologieën zoals RPA en workflows hergebruiken om een AI Agent te voorzien van vaardigheden (skills). Hierdoor zullen platformen als Salesforce, ServiceNow, Workday, HubSpot en diverse andere binnenkort voorzien worden van AI agents.

Ook in de securitymarkt wordt inmiddels al volop geëxperimenteerd met AI Agents en zit een nieuwe innovatieslag er snel aan te komen.

In 2025 zal steeds meer software gebruik gaan maken van AI Agents en onder andere de klantervaring verbeteren. Het grote voordeel van AI binnen software ten opzichte van grote platformen als OpenAI is dat het gebruiksdoel veel kleiner is. Er is een duidelijke context waarbinnen een actie moet worden uitgevoerd, waardoor het risico op fouten vele malen kleiner is. Hierdoor wordt Agentic AI uiteindelijk mogelijk. Wel komt er uiteraard een hoop kijken bij deze ontwikkeling en dat duiden we in deze aflevering van Techzine Talks.

Techzine Talks video (beta)

Techzine Talks nu ook beschikbaar als vodcast. Het is nog een bèta want het werkt nog niet zoals we willen en de kwaliteit mag nog wat omhoog. De komende weken zullen we elke week een stapje voorwaarts zetten qua videoproductie. Voor degenen die niet kunnen wachten kunnen op YouTube kijken, voor alle andere is er de audio speler.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.