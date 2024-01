Microsoft heeft met een PowerShell-script een BitLocker-omzeiling gepatcht. Deze kwetsbaarheid stelde hackers in staat via een bypass van de BitLocker-encryptiefunctionaliteit in Windows 10-systemen toegang te krijgen tot versleutelde data.

In de recente Patch Tuesday-update voor Windows 10-systemen heeft Microsoft een PowerShell-script meegestuurd voor het automatisch updaten van de zogenoemde Windows Recovery Environment (WinRE). Hierdoor kan de kwetsbaarheid CVE-2024-20666 worden gedicht.

CVE-2024-20666 stelt hackers in staat een zogenoemde BitLocker ‘encryption bypass’ uit te voeren op Windows 10-systemen. Hierdoor kunnen zij toegang krijgen tot eventueel versleutelde data.

Oplossen partitieprobleem

Concreet helpt het nieuwe PowerShell-script installatiefouten van de KB5034441-update op Windows 10 aan te pakken. Bij deze installatiefouten wordt onder meer aangegeven dat er onvoldoende schijfruimte is op de benodigde Windows Recovery Environment (WinRE) partitie.

De techgigant adviseerde eerst als oplossing voor dit probleem een handmatig proces voor het vergroten van de benodigde partitie, maar heeft dit met het recent meegestuurde PowerShell-script nu geautomatiseerd.

Ook scripts van Action 1

Niet alleen Microsoft heeft deze kwetsbaarheid aangepakt. Windows 10-gebruikers kunnen ook updates voor het partitieprobleem gebruiken van patchmanagementspecialist Action1.

