Microsoft heeft zowel Windows 10 als Windows 11 voorzien van nieuwe updates. Een plotselinge systeemuitval een minuut na het opstartproces en verbindingsproblemen met Wi-Fi worden daarmee opgelost.

In beide gevallen gaat het om een cumulatieve update, waarin kleinere, optionele verbeteringen zijn samengevoegd voor alle gebruikers. Windows-machines met automatische updates aangevinkt worden direct voorzien van respectievelijk KB5034122 (Windows 10) en KB5034123 (Windows 11).

Systeemuitval voorkomen

KB5034122 richt zich op Windows 10 21H2 en 22H2. Er zijn niet al te veel veranderen doorgevoerd in deze relatief kleine update, zoals gebruikelijk bij de eerste van het jaar. De schuifbalk binnen de Edge-browser zou niet naar behoren hebben gefunctioneerd voor bepaalde gebruikers. Let wel: het gaat daarbij enkel om gebruikers in Internet Explorer-modus, een feature binnen de browser die backwards compatibility biedt voor legacy-apps.

Windows 10-systemen konden voorheen plotseling na een minuut uitvallen als men toegang verkreeg tot een systeem op afstand met een smartcard. Nu is dat opgelost. Een ander smartcard-probleem betrof het uitbreken van het icoontje van deze kaart op de desktop als er meerdere certificaten op de smartcard stonden. Voor sommige organisaties zal deze update dus broodnodig zijn.

Windows 11: Wi-Fi-functionaliteit weer op peil

De cumulatieve KB5034123-update is bedoeld voor Windows 11 22H2 en 23H2. Net als bij Windows 10 worden de hierboven genoemde smartcard-problemen opgelost.

Sommige Wi-Fi adapters werden niet door Windows 11 herkend, met name binnen bedrijfsomgevingen. De problemen zouden namelijk vaker voorkomen bij organisaties die 802.1x voor authenticatie gebruikten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van authenticatieservers die de RADIUS- en EAP-protocollen gebruiken om digitale certificaten uit te delen.

Eerdere problemen kwamen pas na het installeren van KB5032288 of KB5033375 aan het licht. Deze updates werden in december vorig jaar naar buiten gebracht.

