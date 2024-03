De startup Avalor bestaat net twee jaar, maar wordt naar verluidt voor honderden miljoenen overgenomen door Zscaler.

Voor Zscaler is het interessant om Avalor over te nemen vanwege de Data Fabric for Security van de startup. In deze omgeving kunnen data uit security- en bedrijfssystemen worden geïntegreerd en vervolgens beter worden samengevoegd, waardoor er analyses op kunnen worden losgelaten. De technologie biedt inzichten waarmee bedrijven aan de slag kunnen.

Combinatie Zscaler en Avalor

De data fabric moet een aanvulling zijn op het Zscaler Zero Trust Exchange-platform. “Zscaler maakt het voor enterprise organisaties mogelijk om AI-gedreven analyses en besluitneming in real-time significant te versterken en volledig te automatiseren, zonder de complexiteit van data-aggregatie en -collecties”, reageert het bedrijf. Door de mogelijkheden van Avalor kan het zero trust-platform bijvoorbeeld beter worden gebruikt voor het proactief identificeren en voorspellen van kritieke kwetsbaarheden en het voorkomen van datalekken.

Voor Zscaler is het toevoegen van Avalor aan zijn technologie ook een kans om verder te gaan in AI voor security. De Zero Trust Exchange verwerkt dagelijks 400 miljard transacties, wat het een geschikte databron maakt. De data fabric van Avalor beschikt op zijn beurt over iets meer dan 150 integraties om te helpen bij de verwerking van data. “AI is slechts zo goed als de onderliggende data, en bij veel oplossingen ontbreekt het aan de aanvullende context en kennis uit databronnen in de hele enterprise om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van security-specifieke AI-modellen”, reageert Zscaler-CEO Jay Chaudhry.

Volgens Globes zou Zscaler 350 miljoen dollar betalen voor Avalor, wat neerkomt op zo’n 322 miljoen euro. Dit bedrag is echter niet bevestigd door Zscaler. Eerder wist Avalor 30 miljoen dollar op te halen via investeringsrondes.

