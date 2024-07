Code 42’s ‘insider threat’-detectie maakt portfolio Mimecast net even completer

De twee bedrijven hadden al een samenwerking, maar nu neemt Mimecast definitief Code42 over. De leverancier van het nog maar onlangs aangekondigde Human Risk Management (HRM)-platform voegt daarmee een dienst toe aan zijn portfolio die zich specifiek richt op Insider Threats, ofwel dreigingen van binnenuit.

Waar het in Mimecast’s bestaande platform mede gaat om het in kaart brengen van problemen veroorzaakt door menselijke fouten –inclusief medewerkers die eerder risico lopen slachtoffer te worden van malafide actoren–, richt de tool van Code42 zich expliciet op bedrijfsspionage, diefstal van vertrouwelijke gegevens en intellectueel eigendom en sabotagepogingen door medewerkers.

‘Laptop openklappen is meest kritieke risicomoment’

Het paradepaardje van Code42 is Incydr en het is precies dít product dat de komende tijd wordt geïntegreerd in het Mimecast-platform. Incydr scant niet alleen op ongewenste praktijken, maar levert ook diensten ter voorkoming van dataexfiltratie, lekken en diefstal. Ook helpt het volgens Mimecast de responstijd te verkleinen in geval kwaadwillenden onverhoopt toch toegang krijgen tot kritieke systemen. Volgens Mimecast geeft de overname klanten meer inzicht in het aanvalsoppervlak van hun bedrijf, dat immers altijd verandert en uitdijt.

Het bedrijf laat zich erop voorstaan een geïntegreerd geheel aan monitoringtools te bieden voor de ecosystemen van zijn klanten. Daarin zitten al technologieën van verschillende partners verweven. “Het kritieke risicomoment is wanneer een persoon z’n laptop opent”, aldus de in januari aangetreden CEO Marc van Zadelhoff, geboren in Nederland maar getogen in het Amerikaanse Boston. Waarmee hij wil zeggen dat het vanaf dát moment zaak ik de boel scherp in de gaten te houden om menselijke fouten te voorkomen.

Alomvattende oplossing

Mimecast heeft zijn HRM-platform als een alomvattende oplossing ingericht, in tegenstelling tot de lappendeken aan puntoplossingen waar organisaties al gebruik van maken. Het platform is ontworpen om menselijke fouten te detecteren binnen organisaties. Via scores is te zien waar in het personeelsbestand de grootste gevaren liggen via een mengelmoes aan preventiemiddelen en mitigatiestappen.

Eerder dit jaar nam Mimecast ook al Elevate Security over. Dat leidde tot de totstandkoming van het Human Risk Management-platform, dat veel van dezelfde functionaliteit heeft, zoals risicovol gedrag identificeren. Traditioneel had Mimecast een aanbod van awareness trainingen en bood het e-maildiensten en de bijbehorende bescherming ervan. Terugkerend thema in de reeks producten en diensten is wel het beperken van menselijke fouten.

Lees ook: Mimecast pakt het grootste cybergevaar aan: menselijke fouten