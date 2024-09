Microsoft Edge moet minder crashen na update

De nieuwe versie van Microsoft Edge lost de crashes op waar gebruikers van de browser tegenaan liepen.

Deze crashes deden zich in de vorige release voor wanneer men probeerde een op maat gemaakt protocol te lanceren vanuit een webpagina. Om de crash te ervaren, moest wel gebruik worden gemaakt van de URLAllowlist-policy. Deze wordt op beheerde bedrijfsapparaten ingezet om af te dwingen dat de gebruiker alleen toegestane webpagina’s opent.

Versie 128.0.2739.79 pakt de crashes aan. Gebruikers die het probleem hebben ervaren, kunnen controleren of de update al is geïnstalleerd. Dit doe je door het menu te openen en vervolgens te klikken op ‘Help en feedback’ en daarna ‘Over Microsoft Edge’. Het is ook mogelijk om de browser gewoon te blijven gebruiken, aangezien Microsoft Edge automatisch updates doorvoert op de achtergrond.

De update verhelpt tevens een probleem waarbij vastgezette snelkoppelingen op de taakbalk werden gedupliceerd.

Plannen Microsoft

Eerder dit jaar verbeterde Microsoft ook al de laadsnelheid van de Edge-browser. Hiervoor introduceerde het bedrijf een nieuwe onderliggende code-architectuur. De browser zou nu tientallen procenten sneller zijn, in sommige gevallen zelfs 76 procent.

Later deze maand moet de nieuwe grote update van Edge verschijnen, namelijk versie 129.

