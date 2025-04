Microsoft schakelt externe partijen in voor verkoop software aan mkb’ers

Microsoft gaat meer externe bedrijven inzetten voor de verkoop van software aan kleine en middelgrote klanten. Dit initiatief werd door Chief Commercial Officer Judson Althoff aan medewerkers bekendgemaakt.

Dat melden bronnen aan Bloomberg. Interne verkoopmedewerkers zullen voortaan een breder assortiment producten moeten aanbieden in plaats van zich te specialiseren in specifieke oplossingen. Daarnaast zal er meer technische training worden aangeboden met een focus op AI-producten.

“We laten de commerciële oplossingsgebieden binnen onze verkooporganisatie evolueren om beter aan te sluiten bij het AI-tijdperk en de groei van onze klanten en partners te ondersteunen”, aldus een woordvoerder van Microsoft. “Deze evolutie weerspiegelt de verandering in hoe klanten en partners aankopen doen en zal beter aan hun behoeften voldoen.”

Microsoft is niet het enige bedrijf dat zijn verkoopstrategie herziet. Diverse grote techbedrijven heroverwegen hun aanpak vanwege de moeilijkere verkoopomgeving na de pandemie en de opkomst van generatieve AI. In sommige gevallen proberen bedrijven verkoop- en marketingkosten te verlagen door deze uit te besteden.

Stimuleren van partnerschappen

Net als veel concurrenten verkoopt Microsoft software via zowel interne verkoopteams als via indirecte verkooppartners die als tussenpersoon fungeren. In november maakte het bedrijf bekend dat het de stimulansen voor externe partners had verhoogd.

Microsoft herstructureert regelmatig teams en kondigt andere veranderingen aan tegen het einde van het fiscale jaar, dat in juni afloopt. Eerder deze week werden ook enkele technische teams gereorganiseerd, volgens een bericht dat door Bloomberg werd ingezien.

