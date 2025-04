Microsoft pakt CPU-pieken Outlook aan

Gebruikers van de klassieke versie van Outlook voor Windows kunnen te maken krijgen met hoge CPU-belasting tijdens het schrijven van e-mails. Het probleem manifesteert zich in pieken tot 30 à 50 procent en komt voor in versie 2406 build 17726.20126 en hoger. Microsoft heeft een oplossing ontwikkeld die in mei 2025 beschikbaar komt.

Het probleem is goed waar te nemen bij gebruikers die Task Manager openen tijdens het typen in Outlook. De processor vertoont dan plotselinge pieken, wat leidt tot een verhoogd energieverbruik. Dit verschijnsel komt voor bij gebruikers in de Current Channel, Monthly Enterprise Channel en de Insider-kanalen.

Oplossing in verschillende fases

Microsoft heeft inmiddels een fix ontwikkeld die in verschillende fases wordt uitgerold. Gebruikers in het Beta Channel (versie 2505 build 18822.15000) kunnen begin mei 2025 de update verwachten. Voor het Current Channel Preview (versie 2505 18827.20000) staat de uitrol gepland voor medio mei 2025, terwijl gebruikers in het reguliere Current Channel (eveneens versie 2505 18827.20000) tot eind mei 2025 moeten wachten.

Microsoft heeft recent ontdekt dat het probleem nu ook voorkomt in het Semi Annual Channel. Voor gebruikers die dringend een oplossing nodig hebben, bestaat de mogelijkheid om terug te gaan naar versie 2405 – hoewel dit niet de aanbevolen aanpak is vanwege gemiste beveiligingsupdates sinds die versie.

