SentinelOne ziet herstel omzetgroei

SentinelOne heeft in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025 de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Het bedrijf boekte een omzetgroei van 28% naar $199 miljoen (189 miljoen euro), vergeleken met $164 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Deze groei werd ondersteund door een stijging van 29% in de Annual Recurring Revenue (ARR), die nu $860 miljoen bedraagt. Dit is een stijging ten opzichte van $664 miljoen vorig jaar.

Een van de opvallendste resultaten was het herstel van de Net New ARR, die weer positief werd. Dit benadrukt zowel de sterkere concurrentiepositie van het bedrijf als de toenemende interesse van klanten in de producten en diensten van SentinelOne. Het bedrijf voegde een recordaantal klanten met een ARR van meer dan $100.000 toe, wat een groei van 24% jaar-op-jaar vertegenwoordigt. Ook klanten met een ARR van meer dan $1 miljoen namen toe, wat wijst op een verdere uitbreiding van de klantbasis op het hoogste niveau.

Bedrijf verhoogt omzetprognose

SentinelOne heeft zijn omzetprognose voor het fiscale jaar 2025 verhoogd naar 32%, een stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van 31%. Dit benadrukt de positieve vooruitzichten van het bedrijf, ondanks de toenemende concurrentie in de cybersecuritysector. Daarnaast realiseerde het bedrijf voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een positieve nettowinst en bereikte het voor het eerst in zijn geschiedenis een positieve vrije kasstroom over de afgelopen twaalf maanden. Dit is een belangrijke mijlpaal, aangezien het bedrijf nu verwacht dat de vrije kasstroom voor het gehele fiscale jaar 2025 positief zal blijven.

Financiële hoogtepunten Q3 FY25

De financiële prestaties van SentinelOne in Q3 overtroffen de consensusverwachtingen van analisten. De omzet van $210,6 miljoen lag 1% boven de FactSet-consensus van $209,7 miljoen, terwijl de totale ARR van $860 miljoen iets boven de verwachte $857 miljoen uitkwam. De Net New ARR van $54 miljoen overtrof eveneens de consensus van $51 miljoen. De brutomarge kwam uit op 75% (GAAP), een stijging ten opzichte van 73% vorig jaar, terwijl de non-GAAP brutomarge op 80% lag, boven de verwachte 79%.

Hoewel de operationele marges nog negatief waren (GAAP-operationele marge van -42%), was er een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (-50%). De non-GAAP operationele marge verbeterde eveneens, met een verlies van -5%, wat beter was dan de verwachte -11%.

Financiële vooruitzichten

Voor het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2025 verwacht SentinelOne een omzet van $222 miljoen, iets boven de consensus van $220,6 miljoen. De non-GAAP-brutomarge wordt voorspeld op 79%, terwijl de non-GAAP operationele marge naar verwachting -3% zal zijn.

Voor het volledige fiscale jaar 2025 heeft het bedrijf zijn omzetprognose verhoogd naar $818 miljoen, wat een groei van 32% jaar-op-jaar impliceert. Dit ligt boven de eerdere prognose van $815 miljoen en overtreft de consensusverwachting van $815,6 miljoen. De non-GAAP-brutomarge blijft op 79%, terwijl de non-GAAP operationele marge naar verwachting -4% zal bedragen.