Koers Oracle stijgt sterk dankzij vraag naar clouddiensten

Oracle verhoogde woensdag zijn verwachting voor de jaarlijkse omzetgroei. Het bedrijf deed dit in de overtuiging dat de vraag naar zijn clouddiensten stevig blijft, vooral vanuit bedrijven die kunstmatige intelligentie inzetten. Na deze aankondiging steeg het aandeel met meer dan 7% na beurs.

Dit meldt Reuters. Voor het boekjaar 2026 rekent Oracle nu op een totale omzet van minimaal 67 miljard dollar, zo verklaarde CEO Safra Catz tijdens een toelichting na de kwartaalcijfers. Met deze aangepaste prognose bedraagt de jaarlijkse omzetgroei ongeveer 16,7%. Dat is ruim boven de eerder voorspelde 15%.

Volgens Catz stijgt de gecombineerde groei van cloudapplicaties en infrastructuur van 24% in boekjaar 2025 naar meer dan 40% in boekjaar 2026. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en het gebruik ervan voor AI-toepassingen dragen bij aan deze groei.

Toenemende afhankelijkheid van OCI

Rebecca Wettemann, CEO van analysebureau Valoir, gaf aan dat Oracle terecht vertrouwen heeft in de omzetgroei van OCI. Ze benadrukte dat het gebruik van meerdere cloudomgevingen en de toenemende afhankelijkheid van OCI door klanten die werken met Oracle’s bedrijfsapplicaties belangrijke factoren zijn. Wettemann merkte ook op dat Oracle’s keuze om generatieve AI-mogelijkheden zonder extra kosten te integreren in zijn cloudtoepassingen de drempels voor gebruik verlaagt. Ook stimuleert het innovatie.

De omzet over het kwartaal dat eindigde op 31 mei bedroeg 15,90 miljard dollar, waarmee het de gemiddelde verwachting van analisten van 15,59 miljard overtrof. De grootste divisie van Oracle, clouddiensten en licentieondersteuning, behaalde een kwartaalomzet van 11,70 miljard dollar, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar. Zonder eenmalige posten kwam de winst per aandeel in het vierde kwartaal uit op 1,70 dollar, waar analisten rekenden op 1,64 dollar.