Arctic Wolf voegt BlackBerry Cylance EPP/EDR toe aan open platform

Arctic Wolf neemt BlackBerry Cylance over om zijn platform te voorzien van nieuwe mogelijkheden voor endpointpreventie, detectie en respons.

In het open-XDR Aurora-platform voor Security Operations Centers (SOC’s) worden wekelijks biljoenen security-events geanalyseerd. Hiervoor integreert het platform met de endpoint security-tools die bedrijven gebruiken, waaronder Cylance. SOC-teams ontvangen binnen Aurora meldingen over geavanceerde dreigingen, die opvallend vaak via endpoints plaatsvinden. Volgens data van Arctic Wolf wordt ongeveer 95 procent van de onderzoeken in het SOC uitgevoerd op basis van telemetrie van endpoints.

Door nu Cylance over te nemen voor 160 miljoen dollar (153 miljoen euro), wil Arctic Wolf het Aurora-platform verder laten uitgroeien tot een overkoepelend platform dat endpointaanvallen kan afweren. De AI-modellen en technieken die Cylance EPP/EDR gebruikt, zijn volgens Arctic Wolf in staat om 98 procent van de aanvallen te stoppen voordat ze daadwerkelijk plaatsvinden.

Open benadering blijft

“Security heeft een operationeel en effectiviteitsprobleem, en endpointoplossingen alleen hebben niet de resultaten opgeleverd die ze al jaren beloven”, aldus Arctic Wolf-CEO Nick Schneider. “Door de endpoint security-mogelijkheden van Cylance op te nemen in ons open-XDR Aurora-platform, spelen we in op de groeiende behoefte aan een werkelijk uniforme en effectieve securityoperatie. Dit zal betere resultaten voor klanten opleveren. We geloven dat we snel alarmmoeheid kunnen elimineren, de totale risicoblootstelling kunnen verminderen en klanten kunnen helpen meer waarde te ontsluiten via onze garantie- en verzekerbaarheidsprogramma’s.”

Voor Arctic Wolf is het belangrijk om te benadrukken dat het, ondanks de directe stap in de endpoint security-markt, een open platform blijft. Aurora zal dan ook alle bestaande integraties blijven ondersteunen en uitbreiden. Het toevoegen van Cylance maakt Aurora tot een breder platform met meer directe endpointopties, terwijl het volledig compatibel blijft met andere tools.

Arctic Wolf verwacht dat de overname volledig zal zijn afgerond binnen enkele maanden.

Tip: Arctic Wolf-CEO: “Klanten zijn eigenlijk vooral op zoek naar een securityplatform”