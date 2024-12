Politie introduceert online aangifte voor bedrijven bij ransomware

Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven die slachtoffer worden van ransomware online aangifte doen, zo heeft de politie aangekondigd. Deze nieuwe maatregel is bedoeld om de drempel te verlagen en bedrijven aan te moedigen om melding te maken van dergelijke cyberaanvallen. Op dit moment is het voor particulieren al mogelijk om online aangifte te doen van ransomware.

Digitale aangifte

De politie ziet deze stap als een pilot voor de verdere digitalisering van het aangifteproces. “We gebruiken deze vorm van criminaliteit als proef, omdat het aangifteproces bij ransomware complex is. Specifieke data zoals bitcoin-accounts en IP-adressen zijn cruciaal om ransomware te bestrijden”, legt een woordvoerder van de politie uit. “Als deze test succesvol is, verwachten we snel andere soorten aangiftes voor bedrijven toe te voegen. Hiervoor maken we gebruik van een dynamische keuzehulp om bedrijven te begeleiden.”

Ransomware

Eerder dit jaar benadrukte de politie dat veel bedrijven geen aangifte doen van ransomware uit angst voor reputatieschade. Toch is aangifte volgens de politie essentieel voor een effectieve aanpak van deze misdaden. Gina Doekhie, digitaal rechercheur bij het Cybercrimeteam van de politie Den Haag, merkt op dat getroffen organisaties vaak pas na een week hulp inschakelen. “Een andere reden dat bedrijven geen aangifte doen, is dat ze denken dat de politie er niets mee doet. Dat is een misvatting”, aldus Doekhie.

Met de nieuwe online aangiftemogelijkheid hoopt de politie bedrijven sneller en beter te kunnen ondersteunen. Naast het verlagen van de administratieve lasten voor bedrijven, moet de maatregel bijdragen aan het verzamelen van data die nodig is om ransomware effectief te bestrijden. De politie verwacht dat dit ook de bereidheid van bedrijven om aangifte te doen zal vergroten.

Modernisering politiedienstverlening

Het online aangifteproces wordt gezien als een belangrijke stap in de modernisering van de politiedienstverlening. De politie hoopt hiermee niet alleen meer bedrijven te bereiken, maar ook de bestrijding van cybercriminaliteit aanzienlijk te verbeteren.