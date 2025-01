Tenable koopt startup Vulcan Cyber voor meer inzicht in kwetsbaarheden

Tenable heeft recent de Israëlische security-startup Vulcan Cyber overgenomen voor een bedrag van 150 miljoen dollar (144 miljoen euro). De specialist op het gebied van exposure management wil hiermee zijn eigen platform voor het ontdekken en oplossen van securitykwetsbaarheden uitbreiden en ook zijn AI-mogelijkheden versterken.

Met de overname krijgt de exposure managementspecialist een startup in handen die bedrijven helpt met het ontdekken en uiteindelijk ook oplossen van securitykwetsbaarheden in hun systemen. Voor Vulcan Cyber betaalt Tenable 147 miljoen dollar in cash en 3 miljoen dollar in zogenoemde beperkte aandelen (RSU’s) voor de nabije toekomst.

Vulcan Cyber-platform

Het platform van Vulcan Cyber zorgt ervoor dat verbinding wordt gemaakt met andere door de klant gebruikte securitytools om informatie te verzamelen over kwetsbaarheden, zoals niet-gepatchte software-oplossingen. Deze data worden via het platform vervolgens inzichtelijker gemaakt, zodat security- en IT-teams hierop kunnen handelen.

Meer specifiek verwijdert het Vulcan-platform dubbele alerts die door verschillende securitytools worden gegenereerd en voegt bijvoorbeeld de datapoints die hetzelfde securityprobleem beschrijven samen in een gezamenlijke groep. Zo hoeven securityexperts niet meer verschillende logs te doorzoeken om verbanden te leggen.

Na het organiseren van de data voegt het platform van de startup extra details toe om de bestaande informatie te verrijken, onder meer met MITRE ATT&CK-data. Verder geeft het platform aanwijzingen voor het oplossen van securityproblemen, bijvoorbeeld door bij een softwareprobleem meteen de juiste patch voor te stellen of, wanneer er geen patch beschikbaar is, een workaround te bieden.

Verbeteren platform en AI-tool

Tenable biedt zelf een soortgelijk platform waarmee klanten securityproblemen in hun systemen kunnen ontdekken. Denk daarbij aan softwarekwetsbaarheden, maar ook aan gebruikersaccounts met ongewoon veel toegangsrechten en netwerkapparaten van medewerkers die nog niet eerder in kaart zijn gebracht.

Door de integratie van het platform van Vulcan Cyber verwacht de exposure managementspecialist zijn detectiemogelijkheden voor kwetsbaarheden en zijn AI-technologie verder te kunnen uitbreiden.

Vooral de meer dan 100 connectors waarmee het Vulcan Cyber-platform zich verbindt met andere securitytools ziet Tenable als een belangrijke toevoeging voor zijn platform voor het verwerken van data over kwetsbaarheden.

Daarnaast moet deze data helpen om een ingebouwde AI-tool in het Tenable-platform verder te versterken. Deze AI-tool helpt bij het zoeken naar verbanden tussen kwetsbaarheden en legt aan experts uit hoe deze kunnen worden gecombineerd om een cyberaanval te lanceren. Vanzelfsprekend biedt de tool ook oplossingen om dit soort aanvallen te voorkomen.

De deal moet in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond.

