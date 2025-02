Google Play weerde in 2024 miljoenen schadelijke apps

Google nam in 2024 verschillende maatregelen om de veiligheid van het Android- en Google Play-ecosysteem te verbeteren. Dit omvatte investeringen in AI-gestuurde dreigingsdetectie, strengere privacyregels en betere ondersteuning voor ontwikkelaars.

Google ontwikkelde zijn AI-technologie verder om malware beter te detecteren en schadelijke apps te blokkeren. Dit schrijft de onderneming in een blog. Hierdoor weerde het bedrijf 2,36 miljoen apps die het beleid schonden uit de Play Store. Daarnaast zette men AI in om beoordelingsprocessen efficiënter te maken, met name voor ontwikkelaars die zich aan de regels houden.

Introductie van gegevensverwijdering

Google werkte samen met ontwikkelaars om onnodige toegang tot gebruikersgegevens te beperken. Dit leidde ertoe dat 1,3 miljoen apps geen overmatige toegang tot gevoelige gegevens kregen. Daarnaast werd een Gegevensverwijdering-optie geïntroduceerd, zodat gebruikers eenvoudiger hun data kunnen beheren en verwijderen. Meer dan 91% van de app-installaties op Google Play maakt nu gebruik van de nieuwste beveiligingsfuncties van Android 13 of nieuwer.

Om fraude en oplichting te verminderen verbeterede het bedrijf de Play Integrity API. Die helpt ontwikkelaars bij het detecteren van ongeautoriseerde app-modificaties en frauduleus gebruik. Daarnaast biedt de Google Play SDK Index inzicht in de beveiliging van softwarecomponenten. Ook kunnen ontwikkelaars veiliger apps bouwen.

Google Play Protect en real-time beveiliging

Google Play Protect bleef een belangrijk middel om Android-apparaten te beveiligen. Dit systeem scant dagelijks meer dan 200 miljard apps en voert real-time code-analyse uit om nieuwe bedreigingen te identificeren. In 2024 detecteerde Play Protect meer dan 13 miljoen schadelijke apps die buiten de Play Store werden gedownload.

Daarnaast implementeerde het bedrijf extra beveiligingsmaatregelen. Zoals meldingen in Chrome om gebruikers eraan te herinneren Play Protect ingeschakeld te houden. Ook wordt voorkomen dat Play Protect tijdens telefoongesprekken wordt uitgeschakeld, om misbruik door oplichters te verminderen.

Nieuwe maatregelen en toekomstplannen

Om betrouwbare apps beter herkenbaar te maken, introduceerde Google een verificatiebadge voor overheidsapps en VPN-apps die extra beveiligingscontroles doorstaan.

Google werkte ook samen met Microsoft en Meta aan een nieuwe standaard voor app-beveiliging, genaamd de App Defense Alliance. In 2025 blijft Google investeren in beveiliging en samenwerking met ontwikkelaars en overheden om de bescherming van gebruikers en apps verder te verbeteren.