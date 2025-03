Nederlands bedrijfsleven ziet explosieve stijging cyberaanvallen

Nederlandse organisaties worden geconfronteerd met een forse toename in cyberaanvallen. Het aantal gedetecteerde dreigingen ligt afgelopen jaar tot tien keer hoger dan het jaar ervoor. Maar liefst 80 procent van alle cyberaanvallen is te herleiden tot gecompromitteerde online identiteiten.

Dat blijkt het nieuwe Businesses at Work rapport van Okta, dat de cijfers over 2024 geanalyseerd heeft. Nederland heeft zich ontwikkeld tot een van de koplopers op het gebied van cyberdreigingsdetectie, met een detectiegraad van 5,8 procent. Hiermee staat ons land wereldwijd op de derde plaats, na de Verenigde Staten (6,4 procent) en Duitsland (6,2 procent).

De zwaarst getroffen sectoren zijn energie, technologie en de financiële dienstverlening. Zij zien een tienvoudige stijging in gedetecteerde bedreigingen. Samen zijn deze sectoren verantwoordelijk voor bijna een derde (32 procent) van alle verdachte inlogpogingen.

Nieuwe uitdagingen door AI en deepfakes

De aanpak van cyberdreigingen verschuift steeds meer naar geavanceerde authenticatiemethoden. Momenteel wordt 20 procent van alle authenticaties ondersteund door biometrie, zoals gezichts- of vingerafdrukherkenning. Het gebruik van deze beveiligingsmethoden nam bij Fortune 500-bedrijven met 30 procent toe.

Een zorgwekkende ontwikkeling is de toename van deepfake-aanvallen, die in 2024 gemiddeld elke vijf minuten plaatsvonden. Deze aanvallen worden steeds verfijnder. Ze dwingen organisaties hun securitymaatregelen constant aan te scherpen, willen ze voldoende beschermd zijn. “Effectieve detectie en het snel afslaan van deze aanvallen zijn cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit. Door identity een strategische prioriteit te maken en betrouwbare authenticatiemethoden in te zetten kunnen bedrijven zich beter wapenen tegen de groeiende cyberdreigingen”, aldus Mark van Leeuwen, Regional Vice President Benelux bij Okta.

Tip: Nederland krijgt eerste quantum computer in Amsterdams datacenter