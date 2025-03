Nederland krijgt eerste quantum computer in Amsterdams datacenter

Nederland zal de eerste quantumcomputer huisvesten in het AMS17-datacenter van Digital Realty op het Amsterdam Science Park. De computer, die naast de nationale supercomputer Snellius komt te staan, wordt gerealiseerd via een samenwerking tussen Digital Realty en SURF.

De quantumcomputer, die mede wordt gefinancierd door het EuroHPC JU-programma, zal minimaal 16 fysieke qubits bevatten. Qubits vormen de basis van quantumcomputers, omdat ze tegelijkertijd in een combinatie van beide toestanden “0” en “1” van de binaire bits van traditionele computers kunnen bestaan. Hierdoor zijn quantumcomputers in staat meerdere berekeningen tegelijkertijd uit te voeren, wat ze krachtiger maakt voor bepaalde problemen dan traditionele computers. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor wetenschappelijke berekeningen rond klimaatverandering.

De plaatsing naast de supercomputer Snellius is strategisch gekozen om hybride toepassingen mogelijk te maken. Door de geïntegreerde opzet hopen Digital Realty en SURF onderzoekers, bedrijven en studenten te ondersteunen met hybride mogelijkheden die zowel quantum- als traditionele supercomputertechnologieën combineren.

Unieke datacenter uitdagingen

Het huisvesten van een quantum computer brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Zoals eerder beschreven in quantum computing ontwikkelingen, vereisen qubits zeer specifieke omstandigheden, waaronder nauwkeurige temperatuurcontrole en bescherming tegen elektromagnetische interferentie.

SURF’s Innovatiemanager Lab Axel Berg benadrukt dat de samenwerking met Digital Realty cruciaal is voor het succes van deze installatie, gezien de complexe vereisten van quantumcomputingsystemen. “Colocatie van een quantumcomputer in een professioneel datacenter is heel anders dan standaard ICT-apparatuur, wat betreft de opstelling, vereisten en procedures. Daarom is onze samenwerking met Digital Realty enorm belangrijk om de installatie en operatie van een dergelijk systeem tot een succes te maken”, aldus Berg.