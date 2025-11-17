AI-fraude neemt rap toe: deepfakes bedreigen organisaties

Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van generatieve AI. Deepfake-videocalls en synthetische identiteiten zijn in recordtempo realistischer geworden. 77 procent van antifraudeprofessionals ziet de afgelopen twee jaar een duidelijke versnelling. Maar de meesten voelen zich nauwelijks voorbereid.

Dat blijkt uit onderzoek van Association of Certified Fraud Examiners en SAS. Moderne analysetechnieken kunnen verdachte patronen en transacties realtime herkennen. Netwerk-analytics legt verborgen relaties bloot die voor mensen nauwelijks zichtbaar zijn.

Tijdens International Fraud Awareness Week (16 tot 22 november) waarschuwt SAS voor de dreiging van AI-gestuurde fraude. Uit internationaal onderzoek van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en SAS blijkt dat 83 procent van antifraudeprofessionals verwacht dat deze misleidingsvormen de komende jaren verder toenemen.

Olaf Passchier, Lead Fraud, Compliance & Public Safety bij SAS Nederland, stelt dat veel organisaties onvoldoende inzicht hebben. “We staan op een kantelpunt. Criminelen hebben dankzij AI een arsenaal aan nieuwe middelen om geloofwaardige identiteiten te creëren. De meeste organisaties focussen nog te veel op het opsporen van incidenten, terwijl ze hun eigen processen onvoldoende begrijpen.”

Die blinde vlek maakt fraude onnodig makkelijk. Fraudeurs combineren deepfakes met persoonlijke data en social engineering, waardoor misleiding levensecht lijkt. Omdat AI-modellen razendsnel leren, ontwikkelen nieuwe fraudescenario’s zich sneller dan organisaties kunnen bijhouden. Minder dan één op de tien antifraudeprofessionals voelt zich goed voorbereid op deze nieuwe generatie dreigingen.

SAS roept organisaties op verder te kijken dan technische maatregelen. De basis moet op orde zijn: inzicht in datastromen, duidelijke controles en begrijpelijke besluitlogica. Zonder dat fundament is elke AI-oplossing kwetsbaar.

Tip: Fraude met deepfakes: hoe kan een organisatie zich beschermen?