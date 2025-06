F5 introduceert post-quantum cryptografie voor app-security

Securitybedrijf F5 kondigt nieuwe oplossingen aan binnen zijn Application Delivery and Security Platform. Het platform richt zich op de voorbereiding op dreigingen van quantum computing. Deze post-quantum cryptografie (PQC)-oplossingen moeten organisaties helpen hun beveiliging toekomstbestendig te maken.

F5 ontwikkelde de PQC-tools om gevoelige data te beschermen en prestaties te behouden in hybride, multicloud- en oudere IT-omgevingen. Klassieke versleutelingsmethoden worden namelijk steeds kwetsbaarder. Vooral nu Chinese onderzoekers beweren dat ze RSA-versleuteling kraakten met een quantumcomputer.

Volgens F5 betekent PQC een fundamentele verandering in de manier waarop we gevoelige gegevens beschermen. De overgang vraagt om doordachte voorbereiding, want een slechte implementatie kan leiden tot storingen en onderbrekingen. Dat geldt vooral in complexe IT-omgevingen. Zonder de juiste aanpak lopen organisaties het risico op vertragingen, complianceproblemen, ontevreden gebruikers en kostbare downtime.

De innovatiedirecteur van F5, Kunal Anand, stelt dat de dreiging van quantumcomputers geen probleem van de verre toekomst is. Het vormt juist nu een reden om beveiliging te moderniseren. Volgens hem maakt het F5-platform het mogelijk om PQC praktisch toe te passen, zodat bedrijven hun applicaties, API’s en vertrouwensmodellen kunnen beveiligen zonder in te boeten op snelheid.

Geïntegreerd en schaalbaar platform

Met de nieuwe release wil F5 de overstap naar quantum-veilige beveiliging vereenvoudigen via een geïntegreerd en schaalbaar platform. Dit platform ondersteunt versleuteling aan zowel server- als clientzijde, en beschermt applicaties, API’s en data zonder concessies te doen aan prestaties.

De PQC-functionaliteit van F5 biedt quantum-bestendige versleuteling op basis van algoritmen die zijn gestandaardiseerd door het Amerikaanse NIST. Hiermee worden klantgegevens, intellectueel eigendom en bedrijfskritische middelen beschermd, zonder negatieve impact op de prestaties van systemen. De oplossing biedt volledige beveiliging van client tot back-end, en combineert dit met beschikbaarheidsoplossingen, dreigingsinformatie, firewallfunctionaliteit en toegangsbeheer.

Daarnaast geeft de oplossing inzicht in al het versleutelde verkeer, applicaties en API’s. Dit verbetert het toezicht op de beveiliging. Ook ondersteunt de oplossing initiatieven op het gebied van AI, automatisering en telemetrie.