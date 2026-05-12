RHEL 10.2: post-quantum, AI en langere levensduur

Op de Red Hat Summit is er een forse upgrade aangekondigd voor Red Hat Enterprise Linux (RHEL), met versies 10.2 en 9.8 in het vooruitzicht. Wat kunnen bedrijven allemaal verwachten van het besturingssysteem? We zetten de belangrijkste veranderingen uiteen.

Red Hat Enterprise Linux 10.2 en 9.8 versterken de beveiliging tegen quantumdreigingen door de integratie van door het Amerikaanse NIST goedgekeurde, quantum-resistant algoritmen. NIST kan hierin organisaties vertrouwen bieden doordat het erom bekendstaat om standaarden na te streven. RHEL gaat zodoende van Red Hat Certificate System 11.0 gebruikenmaken. Dit introduceert quantum-resistant signatures om organisaties te beschermen tegen zogenaamde ‘harvest now, decrypt later’-aanvallen.

Aan de securitykant komt Red Hat ook met de tech preview van sealed images, een functie die via image mode werkt. Daarmee kunnen beheerders containerimages cryptografisch ondertekenen, zodat systemen alleen geverifieerde images opstarten die de klant zelf heeft goedgekeurd. Dat is met name nuttig voor omgevingen waar men de onderliggende host niet volledig kan vertrouwen. Verder krijgen bedrijven die naast Red Hat ook CrowdStrike gebruiken toegang tot meer dan 2.300 nieuwe malware-signatures, wat de detectiemogelijkheden vergroot.

AI-gestuurde automatisering en MCP-servers

Een ander opvallend onderdeel van de releases is de uitbreiding van Model Context Protocol (MCP)-servers. Die zijn nu beschikbaar als tech preview voor Red Hat Satellite en als developer preview voor RHEL zelf en Red Hat Lightspeed. Via die MCP-servers kunnen AI-agents op een veilige manier communiceren met RHEL-systemen, gebruikmakend van real-time data en ingebouwde Red Hat-expertise. Beheerders kunnen hun Linux-omgeving zo aansturen met natuurlijke taal, ondersteund door geautomatiseerde, meerstaps-workflows.

Bovendien introduceert Red Hat een AI-gestuurde upgrade-ervaring, waarvoor het Ansible Automation Platform wordt ingezet. Systeemupgrades zijn van oudsher een lastig en tijdrovend proces. Met de nieuwe RHEL upgrade system role, beschikbaar als Red Hat Ansible Certified Content Collection, worden in-place upgrades geautomatiseerd via een ‘fail fast then iterate’-aanpak. Dat moet de downtime beperken en menselijke fouten verminderen.

“Red Hat Enterprise Linux 10.2 en 9.8 pakken direct de balanceeract aan tussen de snelheid van AI-innovatie en de eisen van enterprise security, waarbij complexe operationele obstakels worden omgezet in geautomatiseerde, herhaalbare processen”, aldus Gunnar Hellekson, vice president en general manager voor Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Satellite 6.19, het beheersysteem voor RHEL-omgevingen, is per direct algemeen beschikbaar. Dat brengt onder meer lokale kwetsbaarheidstriage voor air-gapped omgevingen en een optionele extra 12 maanden Extended Update Support.

Onbeperkte levenscyclus voor kritieke systemen

Naast de reguliere versie-updates kondigt Red Hat ook de RHEL Long-Life Add-On aan. Deze nieuwe optie biedt organisaties de mogelijkheid om de ondersteuning van een specifieke RHEL-versie jaarlijks te verlengen, zonder vooraf vastgestelde einddatum. De add-on is beschikbaar na het aflopen van zowel de standaard levenscyclus als de Extended Life Cycle-periode.

Red Hat richt zich met dit aanbod op de telecom, de gezondheidszorg en de lucht- en ruimtevaart. Dit zijn typische omgevingen waar men draait op hardware die decennia meegaat en te maken heeft met langdurige regelgeving. “Stabiliteit is de basis van enterprise-innovatie. Terwijl veel organisaties naar snelle ontwikkelcycli bewegen, blijft er een enorme wereldwijde voetafdruk van kritieke systemen die dat tempo niet kunnen bijhouden”, stelt Hellekson.

De add-on vereist een actief Red Hat Enterprise Linux Extended Life Cycle, Premium-abonnement en wordt als jaarlijkse verlenging aangeboden. Afnemers hiervan ontvangen kritieke beveiligingspatches, prioriteitsoplossingen voor bugs en 24×7 technische ondersteuning. De Long-Life Add-On is deze zomer beschikbaar.

Hardened Images en Fedora Hummingbird

Naast de meer stabiele RHEL-releases komt Red Hat ook met producten voor bedrijven die snel willen bewegen. Red Hat Hardened Images zijn containerimages die de upstream open source-communities nauw volgen. Zodra er een nieuwe versie van een veelgebruikte runtime (bijvoorbeeld Ruby) beschikbaar is, doorloopt die het Red Hat hardening-proces en wordt de image beschikbaar gesteld via images.redhat.com. De images zijn gratis. Ondersteuning loopt via bestaande RHEL- of OpenShift-abonnementen.

Nog verder gaat Fedora Hummingbird Linux. Dat is een volledig nieuw, gratis besturingssysteem dat eveneens snel wordt bijgewerkt op basis van upstream-updates. Ondersteuning voor Fedora Hummingbird wordt opgenomen in een bestaand RHEL-abonnement. Beide producten zijn ontworpen om een zero-CVE-strategie te ondersteunen.

Oracle Cloud en bredere ecosysteemuitbreiding

Ten slotte maakt Red Hat bekend dat RHEL voortaan ook beschikbaar is via de Oracle Cloud Marketplace, naast de al bestaande aanwezigheid in de Oracle Cloud Console. Klanten die zowel on-premise als op Oracle Cloud Infrastructure (OCI) werken, kunnen zo hun RHEL-implementaties consistenter inrichten en gebruikmaken van bestaande committed spend-overeenkomsten met Oracle. Red Hat benadrukt dat OCI-specifieke optimalisaties ervoor zorgen dat klanten niet hoeven in te leveren op performance.

Bij de introductie van RHEL 10 tijdens de Red Hat Summit vorig jaar stonden AI-gestuurde beheertechnologie en post-quantum cryptografie eveneens centraal. Met 10.2 wordt die richting verder uitgewerkt in automationtools en een uitgebreider lifecyclekader.