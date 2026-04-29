SAS komt met Quantum Lab voor quantum AI-verkenning

SAS kondigt Quantum Lab aan, een leeromgeving voor quantum AI in het Viya-platform. Tegelijkertijd publiceert het bedrijf een nieuw onderzoek onder meer dan 500 wereldwijde leiders. Daaruit blijkt dat onzekerheid over praktische toepassingen nu de grootste adoptiebarrière is.

Waar organisaties in 2025 nog struikelden over de hoge implementatiekosten, staat nu twijfel over bruikbare, praktijkgerichte toepassingen bovenaan de lijst. Dat is een van de uitkomsten van het jaarlijkse quantum AI-onderzoek van SAS onder meer dan 500 wereldwijde leiders.

In het onderzoek in 2025 noemden respondenten nog hoge kosten (38 procent) en gebrek aan kennis (35 procent) als de voornaamste obstakels. In 2026 is de volgorde veranderd. Onzekerheid over praktische toepassingen staat nu op één, gevolgd door hoge implementatiekosten, gebrek aan getraind personeel, en gebrek aan kennis. Regelgevende onduidelijkheid sluit de rij af op de zesde plek.

Voornaamste belemmeringen in 2026

Leiders weten inmiddels beter wat quantum AI is, maar vragen zich af wat het concreet voor hun organisatie kan betekenen. “Ondanks sterke aanhoudende interesse gaan leiders begrijpelijkerwijs voorzichtig te werk. Ze willen niet vol inzetten op dure quantum-investeringen waarvan ze vrezen dat die geen waardevolle use cases opleveren”, zegt Bill Wisotsky, Principal Quantum Architect bij SAS.

SAS ziet klassiek en quantum computing als een spectrum. Veel bedrijfsproblemen vallen ergens in het midden, geschikt voor een hybride aanpak waarbij quantum-processing en klassieke computing ieder doen waar ze goed in zijn.

Praktisch leerplatform

Om de drempel te verlagen, kondigt SAS Quantum Lab aan. De omgeving is ontworpen als aanvulling op quantum-experts, maar ook toegankelijk voor professionals die geen kwantumfysicus zijn. “SAS Quantum Lab is een hands-on speeltuin om te leren en te innoveren voor meetbaar rendement”, aldus Amy Stout, Head of Quantum Product Strategy bij SAS.

Het platform biedt onder meer de mogelijkheid om klassieke, quantum- en hybride resultaten zij aan zij te vergelijken voor specifieke bedrijfscases. Tests laten een snelheidswinst van meer dan 100 keer zien, gecombineerd met een kostenbesparing van 99 procent. Daarnaast bevat de omgeving een virtuele quantum AI-tutor die vragen beantwoordt, voorbeeldcode aanlevert en volgende stappen suggereert.

SAS Quantum Lab wordt in het laatste kwartaal van dit jaar beschikbaar op Viya.