Dropbox stopt met wachtwoordmanager Passwords

Dropbox stopt op 28 oktober 2025 definitief met zijn wachtwoordmanager Passwords. Gebruikers moeten vóór die datum hun gegevens exporteren, anders raken ze deze voorgoed kwijt. Dropbox adviseert overstap naar een alternatieve wachtwoordbeheerder zoals 1Password.

De beslissing om Dropbox Passwords uit te faseren komt voort uit een strategische heroriëntatie waarbij het bedrijf zich wil richten op de versterking van zijn kernfunctionaliteiten, zoals bestandsbeheer, samenwerking en automatisering. De stopzetting zal in fases plaatsvinden en treft zowel individuele gebruikers als zakelijke teams.

In de eerste fase, vanaf 28 augustus 2025, wordt het platform beperkt tot alleen-lezen via zowel de mobiele app als de browserextensie. Opgeslagen wachtwoorden en betaalgegevens blijven dan zichtbaar, maar nieuwe toevoegingen of automatisch invullen zijn niet langer mogelijk. Vanaf 11 september stopt de mobiele applicatie volledig, waarna alleen de browserextensie nog tijdelijk toegankelijk blijft.

Ook monitoring voor datalekken stopt

Op 28 oktober 2025 volgt de volledige beëindiging van Dropbox Passwords. Toegang tot eerder opgeslagen inloggegevens en betalingsinformatie wordt dan onmogelijk en alle data zal permanent en veilig van de servers worden verwijderd. Ook de monitoringfunctie voor datalekken via het dark web wordt definitief stopgezet.

Om gegevens te behouden, biedt Dropbox een exportfunctie aan waarmee gebruikers hun wachtwoorden en kaarten kunnen downloaden in een CSV-bestand. Die export is mogelijk via zowel de mobiele app als de browserextensie, waarbij de extensie wordt aanbevolen vanwege het gebruiksgemak. Dropbox adviseert gebruikers nadrukkelijk om hun data tijdig over te zetten naar een andere wachtwoordmanager.



De voorkeur gaat uit naar 1Password, waarvoor een officiële importhandleiding beschikbaar is. Andere beheerders zoals Bitwarden of Dashlane worden niet uitgesloten, maar vereisen mogelijk handmatige importinstellingen.

Voor organisaties biedt Dropbox ondersteuning via de admin console, waar beheerders kunnen zien welke teamleden actief gebruikmaken van Passwords. Elke gebruiker moet echter zelf zijn gegevens exporteren. Centraal beheer of automatische overdracht is niet mogelijk. Dropbox wijst erop dat gebruikers die de deadline missen hun gegevens definitief verliezen. Het bedrijf benadrukt dat alle informatie end-to-end versleuteld is en dat het nooit toegang heeft gehad tot wachtwoorden in platte tekst.

Ondersteuning bij exportproces

Tijdens de overgangsperiode blijven de beveiligingsprotocollen intact. Toch wordt gebruikers aangeraden om de geëxporteerde CSV-bestanden op een veilig apparaat op te slaan en deze niet te delen of op onbeveiligde locaties te bewaren. Voor ondersteuning bij het exportproces of de overstap naar andere oplossingen kunnen gebruikers terecht bij Dropbox Support of hun Customer Success Manager, indien van toepassing.

Het besluit heeft geen invloed op bestaande Dropbox-abonnementen. Andere beveiligingsfuncties binnen het platform blijven behouden. Dropbox ziet de beëindiging van Passwords als een noodzakelijke stap om middelen en ontwikkelcapaciteit te richten op producten die meer waarde leveren aan een bredere groep gebruikers.

Hoewel Dropbox zich terugtrekt uit het domein van wachtwoordbeheer, onderstreept de stap het belang van gespecialiseerde tools in dit segment. De markt wordt opnieuw overgelaten aan gevestigde namen die zich exclusief toeleggen op beveiligde toegang en identiteitsbeheer. Voor bestaande gebruikers betekent dit vooral actie ondernemen: wie zijn data veilig wil stellen, moet vóór eind oktober in beweging komen.

Ook aanpassingen bij Microsoft

Ook Microsoft voert veranderingen door als het gaat om het beheer van wachtwoorden. De autofillfunctie voor wachtwoorden in de Authenticator-app stopt deze week definitief. Per 1 augustus 2025 is het niet langer mogelijk om via deze app wachtwoorden automatisch te laten invullen. Microsoft verplaatst deze functionaliteit naar de Edge-browser, die volgens het bedrijf beter in staat is om beveiliging en gebruiksgemak te combineren binnen één platform.