Microsoft Authenticator verliest deze week autofill voor wachtwoorden

Het einde van de ondersteuning voor Windows 10 is veel in het nieuws, maar er verandert meer bij Microsoft: de autofillfunctie voor wachtwoorden in de Authenticator-app stopt deze week definitief.

Per 1 augustus 2025 is het niet langer mogelijk om via deze app wachtwoorden automatisch te laten invullen. Microsoft verplaatst deze functionaliteit naar de Edge-browser, die volgens het bedrijf beter in staat is om beveiliging en gebruiksgemak te combineren binnen één platform.

De afbouw van de functie is inmiddels grotendeels afgerond. Sinds juni konden gebruikers geen nieuwe wachtwoorden meer toevoegen of importeren in Authenticator. In juli werd het automatisch invullen van gegevens uitgeschakeld. Vanaf deze week zijn opgeslagen wachtwoorden niet meer toegankelijk via de app. Betaalinformatie wordt eveneens verwijderd, en gegenereerde wachtwoorden die niet expliciet zijn opgeslagen, gaan verloren.

Edge als centrale plek voor wachtwoordbeheer

Wachtwoorden en adresgegevens blijven bewaard in de Microsoft-account van de gebruiker en kunnen via de Edge-browser worden beheerd. Microsoft positioneert Edge als de centrale plek voor wachtwoordbeheer, met functies als Defender SmartScreen, wachtwoordmonitoring en AI-ondersteunde beveiliging. Door Edge als standaard autofill-provider in te stellen op mobiele apparaten, blijft toegang tot opgeslagen gegevens mogelijk.

Microsoft Authenticator blijft ondersteuning bieden voor passkeys, een veiliger alternatief voor wachtwoorden dat gebruikmaakt van biometrie of apparaatverificatie. Gebruikers die passkeys hebben ingesteld voor hun Microsoft-account moeten de app actief houden als passkey-provider. Als Authenticator wordt uitgeschakeld, werkt ook de passkeyfunctionaliteit niet meer. Dat maakt passkeys tot de enige functionaliteit die behouden blijft in Microsoft Authenticator.

Gebruikers die liever overstappen naar een andere wachtwoordmanager, zoals Google Password Manager of Apple iCloud Keychain, kunnen tot uiterlijk 1 augustus hun gegevens exporteren. Daarna zijn opgeslagen wachtwoorden via Authenticator niet meer beschikbaar. Adresgegevens kunnen handmatig worden overgenomen of via Edge worden geëxporteerd. Betaalinformatie moet vanwege beveiligingsredenen opnieuw worden ingevoerd.

Microsoft adviseert gebruikers om zo snel mogelijk over te stappen op een alternatief, om verlies van gegevens te voorkomen. De wijziging betekent het einde van een functie die vooral handig was voor gebruikers die wachtwoordbeheer wilden combineren met tweefactorauthenticatie in één app.