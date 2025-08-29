Datalek Clinical Diagnostics nog groter: mogelijk miljoen slachtoffers

Het datalek bij Clinical Diagnostics blijkt nog groter dan gedacht. Bevolkingsonderzoek Nederland meldt dat gegevens van in totaal ruim 941.000 vrouwen mogelijk zijn gelekt, waarvan het laboratorium momenteel 715.000 gevallen bevestigt. Clinical Diagnostics kan niet garanderen dat dit de volledige omvang is.

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft diverse onafhankelijke onderzoeken opgestart om de situatie te analyseren. Een diepgaand onderzoek bij Clinical Diagnostics moet uitwijzen hoe de hack kon plaatsvinden en welke gegevens precies zijn ontvreemd. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie voeren strafrechtelijk onderzoek naar de cyberaanval uit.

Nieuwe onthullingen over de omvang

Op 25 augustus meldde Clinical Diagnostics dat nog eens bijna 230.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zijn getroffen. Dit brengt het totale aantal bevestigde slachtoffers op ruim 715.000 vrouwen, bovenop de eerder gemelde 485.000.

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft besloten alle vrouwen te informeren van wie ooit gegevens zijn gedeeld met Clinical Diagnostics. In totaal worden 941.000 brieven verstuurd. Het laboratorium werkt sinds 2017 samen met de organisatie en in die periode zijn gegevens van al deze vrouwen uitgewisseld.

Gedeelde persoonsgegevens

Bij de uitwisseling tussen Bevolkingsonderzoek Nederland en het laboratorium gaat het om naam, adres en woonplaats, geslacht, soort onderzoek, geboortedatum, BSN-nummer, testuitslag(en) en de naam van de huisarts. E-mailadressen en telefoonnummers zijn niet door de organisatie gedeeld, maar kunnen wel gelekt zijn via andere opdrachtgevers van het laboratorium.

“Dit is opnieuw zeer verontrustend nieuws voor veel mensen die hebben deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker”, aldus Elza den Hertog, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland. “De hoeveelheid gelekte data is schokkend.”

Het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker gaat ondertussen door via andere laboratoria die niet getroffen zijn door deze hack. Hackersgroep Nova beloofde eerder de gestolen medische data te verwijderen, maar de schade voor de getroffen vrouwen blijft bestaan.