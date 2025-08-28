OM start strafrechtelijk onderzoek naar hack Clinical Diagnostics

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de cyberaanval op het Rijswijkse lab Clinical Diagnostics. Hackers stalen gegevens van 485.000 vrouwen die deelnamen aan baarmoederhalskankerscreening. De politie heeft digitale sporen veiliggesteld.

De politie heeft inmiddels bij het laboratorium digitale sporen gevorderd. Vanwege het opsporingsbelang communiceerde het OM niet eerder over het lopende onderzoek. Nu het onderzoek voldoende gevorderd is, kan er openheid over gegeven worden.

Het datalek kwam aan het licht door berichtgeving van Bevolkingsonderzoek Nederland. Het laboratorium verwerkte uitstrijkjes en zelftesten voor het landelijke screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker.

Ambtshalve onderzoek gestart

Twee weken geleden startte het OM op eigen initiatief een strafrechtelijk onderzoek naar de hack bij Clinical Diagnostics. De grote maatschappelijke impact vormde de aanleiding voor dit ambtshalve optreden. Vrouwen die van stichting Bevolkingsonderzoek Nederland een brief ontvingen over het datalek, hoeven geen aparte aangifte te doen.

Het onderzoek staat los van eventuele civiele procedures die slachtoffers kunnen starten. Het richt zich specifiek op de vraag wie verantwoordelijk is voor de diefstal van de persoonsgegevens.

Omvangrijke impact

De cyberaanval trof ruim 485.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek. Ruim 405.000 van hen hebben inmiddels een brief ontvangen waarin wordt gewaarschuwd voor mogelijke frauduleuze activiteiten met hun gestolen gegevens.

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft de samenwerking met Clinical Diagnostics opgeschort. Het screeningsprogramma gaat door via een ander laboratorium. Een advocatenkantoor overweegt een groepsvordering tegen het Rijswijkse lab wegens mogelijke nalatigheid.

Het strafrechtelijk onderzoek moet uitwijzen wie zich toegang heeft verschaft tot de gevoelige medische gegevens en hoe de hack kon plaatsvinden.