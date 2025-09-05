Varonis neemt SlashNext over voor e-mailsecurity

Datasecuritybedrijf Varonis neemt e-mailbeveiliger SlashNext over om phishing-aanvallen beter te kunnen detecteren.

SlashNext heeft zich gespecialiseerd in het herkennen van phishing-aanvallen via e-mail, WhatsApp, Slack, Teams en Zoom. De technologie maakt gebruik van computer vision, natural language processing en virtuele browsers om sociale manipulatie te detecteren.

De overname moet Varonis helpen bij het opzetten van complete threat detection. Het Data Security Platform van Varonis wordt uitgebreid met AI-gestuurde e-mailbeveiliging. Daardoor kunnen organisaties aanvallen eerder detecteren en stoppen voordat ze uitgroeien tot datalekken.

AI-aanvallers worden steeds slimmer

Hackers zetten steeds vaker AI in om geautomatiseerde campagnes op te zetten. Ze imiteren toon, branding, stem en zelfs video om gebruikers om de tuin te leiden. Traditionele e-mailbeveiligingstools kunnen deze aanvallen vaak niet detecteren, omdat ze te geavanceerd zijn geworden.

De combinatie van SlashNext’s multi-channel phishing-verdediging met Varonis’ end-to-end databeveiligingsaanpak moet organisaties helpen vroege signalen van compromittering te detecteren.

Oprichter en CEO Atif Mushtaq bracht negen jaar door als senior scientist bij FireEye, waar hij meewerkte aan malware-detectietechnologie. Bij SlashNext richtte hij zich op het ontrafelen van de psychologie achter phishing en social engineering. Het bedrijf ontwikkelde algoritmes die kenmerken in toon en stijl herkennen die de intentie van aanvallers verraden.

Varonis positioneert zichzelf al langer als pionier in data-centric threat detection. In 2024 lanceerde het bedrijf een managed data detection and response-service met een reactietijd van 30 minuten op ransomware. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 10.000 incidenten onderzocht en voorkomt dagelijks gemiddeld vijf cyberaanvallen bij klanten.

