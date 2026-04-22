Google Cloud en Wiz bouwen verder op Wiz Security Graph

Tijdens Google Cloud Next 2026 laten Google Cloud en Wiz er geen misverstand over bestaan: Wiz is er voor alle omgevingen en alle workloads.

Ten tijde van de overname van Wiz door Alphabet, het moederbedrijf van Google, werd er her en der nog de vraag gesteld wat dit zou betekenen voor de multi-cloudambities van Wiz. Wiz had zich toegelegd op het beschermen en beveiligen van de cloud in het algemeen, niet alleen die van Google Cloud.

Inmiddels is de overname definitief rond en is Wiz dit jaar voor het eerst ook echt onderdeel van Google Cloud Next, het jaarlijkse evenement van dit onderdeel van Google. De aankondigingen vanuit Wiz tijdens de conferentie geven duidelijk aan dat Wiz nog heel veel uitbreidingsmogelijkheden ziet voor het eigen platform. Daarnaast ziet het uitbreidingsmogelijkheden voor de Wiz Security Graph waar alles op is gebouwd.

Lees dit artikel als je meer informatie zoekt over de Wiz Security Graph.

Grote aankondigingen tijdens RSAC 2026 Conference

Echt grote aankondigingen op het gebied van eigen nieuwe features en producten heeft Wiz niet echt tijdens Google Cloud Next 2026. Daarvoor komt het net iets te kort na het definitief worden van de overname. Wellicht nog belangrijker, het komt ook vlak na RSAC 2026 Conference van enkele weken geleden. Daar kondigde het meerdere grote nieuwe dingen aan.

De grootste aankondiging tijdens RSAC 2026 Conference was AI-APP. Dat staat voor AI-Application Protection Platform en is feitelijk een doorontwikkeling van CNAPP, oftewel Cloud-Native Application Protection Platform. Het idee is dat steeds meer applicaties die draaien (in de cloud) in feite AI-applicaties zijn. Met AI-APP wil Wiz diep inzicht geven in deze applicaties en vooral hoe ze werken. Dit soort inzicht is nodig om de applicaties goed te beschermen.

Naast AI-APP kondigde Wiz eind maart ook nog de Wiz Security Agents en Wiz Workflows aan. De security agents van Wiz zijn onderverdeeld in Red Agent, Blue Agent en Green Agent. Red Agents houden zich bezig met offensieve taken, Blue Agents met defensieve taken en Green Agents met het oplossen van problemen. Wiz Workflows is een nieuwe orkestratiehub binnen Wiz. Hiermee kunnen organisaties intern hun securityprocessen stroomlijnen.

Kracht Wiz Security Graph uitgebreid

Het belangrijkste nieuws vanuit Wiz deze week tijdens Google Cloud Next 2026 is wat ons betreft dat de Wiz Security Graph nog belangrijker wordt. Wiz krijgt ondersteuning voor Databricks, maar ook de nieuwe zogeheten agent studio’s. Denk hierbij aan AWS Agentcore, Gemini Enterprise Agent Platform, Microsoft Azure Copilot Studio en Salesforce Agentforce. Door die omgevingen te koppelen aan de Wiz Security Graph krijgen klanten veel meer inzicht in de omgevingen die ze gebruiken om in te ontwikkelen.

Met bovenstaande integraties wil Wiz ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk gaten in de infrastructuur van organisaties zitten. Dat is bij de ondersteuning voor Databricks het geval door de datalaag die veel ontwikkelaars gebruiken (voor het bouwen van AI-applicaties) via de Wiz Security Graph heel dicht tegen de cloudinfrastructuur te trekken. Iets soortgelijks is het geval bij de agent studio’s.

Een andere uitbreiding is eigenlijk nog veel interessanter, omdat dit aangeeft hoe ver Wiz wil gaan met het platform. Er komen ook integraties met wat Google Cloud en Wiz zelf ‘de buitenste laag van de cloud’ noemen: Cloudflare, Akamai, Vercel, maar ook Google Cloud Apigee. Het gaat bij deze nieuwe integratie voor Wiz Security Graph vooral om het beschermen van de nieuwe manier van hoe applicaties met elkaar interageren nu AI de boventoon gaat voeren. Dat is niet meer zoals traditionele webapplicaties dat deden en moet dus ook op een andere manier beschermd worden. Vandaar ook dat Cloudflare bijvoorbeeld eerder dit jaar met AI Security for Apps kwam.

Google Cloud en Wiz gaan voor multi-cloud security

Bovenstaande uitbreidingen geven een ding duidelijk aan: Google Cloud is niet van plan om Wiz vooral interessant te maken voor de eigen omgevingen. Dat zou ook niet heel handig zijn, gezien het potentieel van Wiz, maar is toch goed om te zien. We verwachten dat Wiz, nu het officieel onderdeel is van Google Cloud, alleen maar harder gaat doorontwikkelen.

Google Cloud heeft met Wiz nu een redelijk compleet verhaal richting de markt om de uitspraken van Francis deSouza, COO van Google Cloud en President Security Products te staven. Tijdens een briefing over de aankondigingen van vandaag claimde hij dat Google Cloud het enige infrastructuurbedrijf is dat zich ook een security-bedrijf mag noemen, maar dat dit andersom ook geldt.

Of de uitspraken van deSouza volledig kloppen, is de vraag. Er zullen ongetwijfeld nog meer bedrijven denken dat ze een soortgelijke positie innemen. Google Cloud lijkt de security-zaakjes echter wel degelijk goed op orde te hebben. Naast Wiz heeft het zelf met Security Operations een SecOps-platform dat steeds krachtiger wordt (tijdens Google Cloud Next worden drie nieuwe AI-agents in preview toegevoegd bijvoorbeeld) en met Mandiant heeft het ook al vele jaren incident response, threat intelligence en consulting in huis.