Conscia versterkt managed services met overname Open Line

IT-infrastructuurspecialist Conscia heeft de overname van Nederlandse clouddienstverlener Open Line afgerond. Het is de grootste overname dia Conscia ooit al heeft gedaan. Hierdoor versterkt het bedrijf zijn positie in gereguleerde markten zoals zorg en publieke sector.

Met deze strategische overname krijgen Conscia-klanten toegang tot geavanceerdere cloud- en automatiseringsmogelijkheden. Tegelijk creëert het mogelijkheden om uit te breiden naar nieuwe gebieden zoals eHealth en Data & AI.

Ambities

De deal markeert een belangrijke mijlpaal in de expansiestrategie van het bedrijf, dat in vijf jaar tijd al zeventien overnames afrondde. Voor Conscia is het namelijk een belangrijke stap richting zijn ambitie om Europees marktleider te worden op het gebied van cybersecurity en managed services. De combinatie moet druk van klantenpersoneel wegnemen door verkoop- en samenwerkingsteams binnen de gehele groep beter op elkaar af te stemmen.

Focus op soevereine cloud-omgevingen

Open Line specialiseert zich in managed cloud services voor streng gereguleerde sectoren. Binnen de gezondheidszorg en publieke sector zit Open Line bijvoorbeeld. Deze sectoren kunnen nu terugvallen op het uitgebreide portfolio van managed services dat de druk op hun eigen IT-personeel verlicht.

De timing van de overname lijkt strategisch. Terwijl veel bedrijven hun cloudstrategie heroverwegen vanwege compliance-vereisten en data-soevereiniteit, biedt het samengevoegde bedrijf precies die diensten waar de markt om vraagt.

